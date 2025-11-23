彰化縣農產品促銷嘉年華盛大登場 推廣彰化優鮮農特產品

彰化果菜市場內所有水果都提供優惠價格，王縣長歡迎大家蒞臨選購。（記者方一成攝）

▲彰化果菜市場內所有水果都提供優惠價格，王縣長歡迎大家蒞臨選購。（記者方一成攝）

現在是彰化縣多樣水果的盛產期，彰化縣政府為行銷推廣彰化優鮮農特產品，今（二十三）日在彰化果菜市場彩虹橋旁舉辦「一一四年度彰化農產品促銷嘉年華」活動，現場備有彰化優鮮水果免費試吃，並提供專屬優惠價格，結合身心障礙團體自製產品，以及高級家電禮品等豐富獎品的抽獎。縣長王惠美鼓勵民眾支持在地優鮮農特產品，除了達到地產地銷外，還能「集人氣、拚買氣、嚐優鮮、做愛心、得大獎」。



王縣長表示，彰化縣是農業大縣，在理事主席陳建宏的帶領下，彰化果菜市場已從三級升為二級，年銷售額至少二十多億元，為農民提供絕佳的行銷通路，也為彰化優質的新鮮水果開發廣大的銷售客群，市場內所有水果都提供優惠價格，歡迎大家蒞臨選購。此外，現場還提供葡萄、紅龍果、香蕉、橘子、柳丁等在地新鮮水果，邀請大家前來試吃。一整天都有精采表演，只要購買水果，即可獲得摸彩券參加抽獎，帶回高級家電等豐富獎品，歡迎大家持續支持在地優質農特產品。

彰化果菜市場理事主席陳建宏表示，感謝王縣長縣府團隊積極推動農業行銷，有效增加農民收益，也讓大家能享用到更優質、美味的新鮮水果。考量食品衛生與便利性，縣府這次特別準備三000份袋裝新鮮水果，讓在場的所有民眾都能安心享用，歡迎大家蒞臨選購，買得開心、吃得安心。



縣府農業處表示，近年縣府補助彰化果菜市場辦理「彰化果菜市場農業產銷必要設施工程」，由農糧署補助五九二0萬，縣府補助988萬協助彰化果菜市場辦理「彰化果菜市場農業產銷必要設施工程」，期盼完工後繼續帶領市場業績蒸蒸日上。



彰化縣農會及各鄉鎮市農會帶來最優質的農特產品，提供民眾選購。現場還有喜樂保育院的手工水餃、社區大學的手工藝品，邀請大家以實際行動支持愛心公益。同時還有一整天的精采表演，一定讓大家大飽眼福、口福，還能以優惠價格選購優質農特產品並參加抽獎，有機會帶回高級家電等豐富獎品。歡迎大家到彰化果菜市場「集人氣、拚買氣、嚐優鮮、做愛心、贏大獎」！