彰化縣農產品促銷嘉年華 11/23果菜市場登場

【記者林玉芬/彰化報導】彰化為行銷推廣在地彰化優鮮農特產品，11月23日在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華活動。20日在彰化果菜市場舉行宣傳記者會，縣長王惠美、彰化果菜市場理事主席陳建宏等人與會，共同推廣彰化優鮮優質農產品。



王惠美表示，11月23日在彰化果菜市場舉辦水果嘉年華活動，當日早上8點安排精采表演及限定優惠，9點半發送限量3,000份免費試吃鮮果禮袋，有新鮮現採的香蕉、柑橘、百香果、紅龍果及柳丁，還有近200項摸彩獎品的摸彩活動，並提供市場批發價8折優惠，歡迎把握機會來果菜市場，用行動支持彰化農民種植的優質水果，品嘗「彰化優鮮」的好品質，更能「抽好康、賺健康」。

王惠美指出，縣府近年也補助彰化果菜市場辦理「彰化果菜市場農業產銷必要設施工程」，由農糧署補助5,920萬，縣府補助988萬，期待完工持續協助市場業績蒸蒸日上。

彰化果菜市場理事主席陳建宏表示，縣府將於11月23日早上9時至下午1時在彰化果菜市場舉辦水果嘉年華活動，歡迎所有鄉親民眾一同共襄盛舉。

農業處表示，為推廣彰化在地優質的農特產品，縣府推動「彰化優鮮」認證制度，輔導農友取得三章一Q認證，並協助農民辦理產銷作業，提升農業經濟效益。誠摯邀請大家以行動支持彰化優質農特產品，用盛開的味蕾品嘗在地鮮甜的滋味。