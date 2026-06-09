彰化縣長三腳督！邱建富掛無黨戰袍參選 陳素月：依規劃全力以赴

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

邱建富以無黨籍身分投入彰化縣長選戰，面對泛綠陣營分裂，民進黨參選人陳素月能否鞏固基本盤，成為選戰觀察焦點。（圖／黃耀徵攝）

前彰化市長邱建富今（9）日宣布退出民進黨，並以無黨籍身分投入年底彰化縣長選舉，讓原本藍綠對決的選情正式演變成三腳督局面。對此，民進黨彰化縣長參選人陳素月表示，不會隨之起舞，現階段最重要的是按照既定規畫，全力爭取選民支持。

年底彰化縣長選戰話題不斷，從先前藍營多人角逐提名，一度衍生至地方政壇熱議有關謝家內部「保議長、棄縣長」說法，再到民眾黨前立委蔡壁如積極爭取提名未果後黯然退出戰局，選情始終備受關注。隨著近期藍綠兩黨陸續完成提名布局，原以為選戰逐漸明朗，未料場外仍有變數持續發酵。

廣告 廣告

邱建富去年12月曾參與民進黨內提名競爭失利，之後多次對提名結果表達質疑，但最終未能改變黨中央徵召陳素月參選的決定。此後，邱建富仍持續勤走地方，地方政壇也早有其可能脫黨參選的傳聞。如今隨著邱正式宣布退黨並投入縣長選舉，也宣告彰化縣長選戰將形成藍、綠及無黨籍三方角逐的局面。

面對三腳督選戰，陳素月坦言就不再多作回應。她並解釋，不願再隨之起舞，強調她照自己的規畫做好她自己的事，並「全力以赴」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只小籠包！醫揭鼎泰豐「隱藏菜單」 網笑：馬上要缺貨了

男上夜班「體溫飆到41℃」熱射病身亡 醫示警嚴重性：非一般中暑

和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了