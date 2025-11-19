彰化縣長初選白熱化 藍擬參選人洪榮章今在家鄉成立服務處 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

2026地方選舉選情升溫，彰化縣繼民進黨4位擬參選人立委黃秀芳、陳素月、前彰化市長邱建富、彰化市長林世賢成立競選服務處後，國民黨擬參選人洪榮章今（19）宣布，正式在老家溪湖鎮成立服務處，歡迎鄉親支持者常來奉茶。積極突破同溫層的他強調，近期參選服務團隊陣容也在持續壯大，會全力爭取國民黨提名參選縣長，更將一步一腳印，努力獲得更多中間選民認同。

洪榮章表示，隨著綠營初選白熱化，愈來愈多熱心支持者碰面時總不時詢問，何時會有競選總部或辦公室？為了讓支持者有聯誼交流的場所，參選服務團隊也能有彼此聚會討論及領取文宣品的據點，決定從善如流，在家鄉溪湖鎮二溪路旁成立服務處。

現任彰化縣工策會總幹事的洪榮章說，因他同時兼任縣政顧問團總團長，考量到公務行程繁忙，因此自掏腰包，自費聘用多位特助作為分身，替他拜會基層村里社區、宮廟，現身大小活動行程，藉此提升曝光度。他指出，服務團隊中也有人是自願加入幫忙，還有幾位是交情深厚的顧問團老朋友，義不容辭情義相挺，讓他感動之餘，更加充滿信心。

另外，洪榮章的形象看板，從10月起陸續出現在全縣26鄉鎮市重要道路及路口，短短一個半月已有近百面看板，洪榮章說，看板全部都是支持者所贊助提供，證明他進入縣府團隊七年多來，在基層為民眾解決問題，能力深獲地方各界肯定，才得以累積深厚的人脈。

洪榮章說明，新成立的服務處，就位在車水馬龍的溪湖鎮二溪路旁，中間玻璃門上有彰化縣地圖，兩旁則印有「紮根彰化、創新思維、承先啟後、凝聚共識」等標語，凸顯他的參選初衷及理念；他強調，已做足準備、蓄勢待發要向前奔跑，自許能「用心傾聽鄉親的聲音，用行動回應每份期待」。

照片來源：洪榮章團隊提供

