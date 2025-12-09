彰化縣長初選衝刺！黃秀芳台一線大拜票盼民調唯一支持

（記者陳志仁／彰化報導）爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳服務團隊，持續展開全縣路口大拜票行動；黃秀芳繼 8 日在彰濱工業區站路口後，9日轉往員林市省道台一線五叉路口，與近 50 位團隊成員向上班族懇託支持，高喊「縣長電話民調，唯一支持黃秀芳」，為黨內初選民調前最後衝刺。

圖／爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳服務團隊，持續展開全縣路口大拜票行動。（正國會提供）

正國會的黃秀芳拜票行程採「台一線南北雙線」布局，北端由縣議員莊陞漢、黃柏瑜在彰化市中山路口帶隊，南端則由黃秀芳本人坐鎮員林大道四、五段與莒光路交會的五叉路口；雙線同步向民眾揮手致意，展現團隊氣勢，也讓黃秀芳的支持訴求在主要幹道全面曝光。

黃秀芳指出，彰化長期存在南彰、北彰的地域區分，天然環境亦分海線與山線，各鄉鎮皆有獨特條件與發展需求；未來若有機會擔任縣長，她希望以串聯 26 鄉鎮的整體視野，打造更具競爭力的「第七都規格」城市藍圖，讓彰化展現全新風貌。

黃秀芳也分享掃街拜票時，多次接獲民眾反映詐騙猖獗的問題；黃秀芳強調，詐騙已從民生安全上升到國安層次，造成無數家庭破碎，是鄉親最深惡痛絕的對象，她承諾若未來有機會主政縣政，將把強化反詐騙視為優先工作，「反詐永遠不嫌多」。

黃秀芳亦前往員林第一市場與攤商、民眾互動，直呼熱情支持讓她「非常感動」；黃秀芳提醒，黨內電話民調將於 15 日至 18 日晚間進行，呼籲支持者務必在家接聽，「接到民調一定要唯一支持黃秀芳」，將熱情化為實際行動，陪伴她邁向最後關鍵一役。

