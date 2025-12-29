彰化縣長初選貼文留言出現「攻擊邱議瑩」 網友疑網軍「跑錯棚」 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民進黨各縣市首長初選進入白熱化階段，網路攻防也隨之升溫。臉書粉專「敲敲告訴你」於17日發布，內容分析彰化縣長初選結果與情勢，原本留言多集中於彰化地方政治，不料近日卻陸續出現多筆留言未討論彰化選情，反而轉向批評欲參選高雄市長的立委邱議瑩，甚至點名高雄市政、初選爭議等，與原文主題明顯脫節。

針對臉書粉專「敲敲告訴你」該篇貼文，近日有網友發現，一篇原本聚焦彰化縣長初選的臉書貼文，留言區卻突然出現多則與彰化選情無關的留言，內容矛頭一致指向高雄市長初選熱門人選邱議瑩，引發網友熱議。

廣告 廣告

​進一步觀察發現，部分留言內容重複出現如、「邱議瑩找喬王」、「是不是密室政治又來了」、「去找王金平是想把誰喬掉」「支持者在網路上吵架」、「邱議瑩跟王金平在裡面不為人知的交易」等說法，且多由互動紀錄有限、帳號資訊不完整的用戶發布，引起其他網友注意。

相關畫面隨即被網友截圖轉貼，由於留言不像一般網友的自發討論，有人質疑「是不是跑錯棚？」，也有人指出「在彰化貼文底下突然集體討論高雄，顯得相當突兀」；進一步觀察，這些帳號的留言語氣與句型高度相似，因而引發是否為特定操作的討論，實際來源也仍有待釐清。

​值得注意的是，這波留言出現的時間點，正值民進黨高雄市長初選升溫、相關民調與政治動向受到關注之際。對此，有網友認為，當選情受到關注，政治人物在社群平台遭遇密集批評的情況並非罕見，但這起「網軍翻車」事件，反倒意外揭露了高雄初選的激烈程度。

​有政壇人士分析，通常選情領先、或是對競爭對手構成極大威脅的候選人，特別會成為網軍集中火力的目標。近年隨著社群平台成為政治訊息主要戰場，無論是真人帳號或以AI自動化操作，只要缺乏情境理解與真實互動，都可能在「跑錯棚」時暴露痕跡。這場「彰化貼文、高雄開戰」的插曲，究竟只是巧合，還是另有目的？也有待觀察。

照片來源：翻攝自臉書粉專敲敲告訴你

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

謝衣鳯表態參選彰化縣長 洪榮章、柯呈枋：尊重黨機制

太平辦耶誕嘉年華 江啟臣：打造台中宜居旗艦城

【文章轉載請註明出處】