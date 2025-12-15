彰化縣長姊弟之爭？ 謝衣鳯.謝典林同聲：家庭溝通中

彰化縣 / 綜合報導

2026彰化縣長參選，藍綠雙方都尚未推出名單，而國民黨呼聲最高的包含立委謝衣鳯，和彰化縣議會議長謝典林；而對於是否上演「姊弟之爭」？謝典林昨（14）日晚間發文強調，目前尚未做出任何決定，目前就是把議長角色做好做滿；謝衣鳯今（15）日也回應，目前的確是在溝通、取得家庭之間的共識，也認為該為未來的變動做好準備。

又是隨著音樂起舞，又是和棒球隊一起練球，彰化縣議長謝典林勤跑地方行程滿檔，社群上「議長日常」也不斷更新，被視為是有意布局競爭2026縣長大位，然而昨（14）日晚間謝典林發文談到選舉，強調並未做出任何決定，家人之間保持理性溝通討論，目前就是把議長角色做好做滿。

就是因為同樣被視為國民黨可能人選的還有她，鄭麗文場內擁抱謝衣鳯，謝典林的胞姊立委謝衣鳯，儘管始終沒有鬆口表態參選，但地方呼聲高，傳出民進黨初選機制，還將謝衣鳯視為「唯一假想敵」，有參選意願的四位，包含立委黃秀芳陳素月，彰化市長林世賢前市長邱建富，都必須和謝衣鳯比民調，也代表謝衣鳯可能是黨內最具優勢人選。

立委(國)謝衣鳯說：「目前的確就是在家庭共識的溝通，我希望可以圓融地取得共識，那當然不論是任何的職位，我們都應該要做好準備。」坦言首先必須取得家庭共識，畢竟若姊弟倆「包辦」縣長議長，就擔心難被人民接受，國民黨議員曹嘉豪說：「也不至於說內鬥啦，只是可能意見沒有一致，(人選)它並不是單一個家庭所說了算，它是整個支持者所凝聚出來的共識，我認為國民黨應該會派出最好的人選。」

國民黨議員緩頰，謝家姊弟沒有內鬥，且藍營自有初選機制，彰化縣參選名單尚未出爐，但可能人選的一舉一動已經引發外界關注。

