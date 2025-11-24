彰化縣長成AI詐騙受害者！「王慧梅」推療效茶 假影片瘋傳

近日彰化縣長王惠美成為詐騙集團利用 AI 技術合成聲音與影像進行詐騙的受害者。詐騙集團在臉書上發布一頁式廣告，使用 AI 合成的王惠美影像，甚至故意將名字改為「王慧梅」，宣稱銷售具有療效的「彰化苦蕎茶」（苦蕎麥茶），誇大其對三高患者的功效。這種利用 AI 技術盜用名人或地方首長形象的詐騙手法已經成為一種趨勢，消費者需提高警覺以免受騙。

王惠美肖像遭盜用！詐騙集團賣假蕎茶騙三高。(圖／警方提供)

近日彰化縣長王惠美成為詐騙集團利用 AI 技術合成聲音與影像進行詐騙的受害者。詐騙集團在臉書上發布一頁式廣告，使用 AI 合成的王惠美影像，甚至故意將名字改為「王慧梅」，宣稱銷售具有療效的「彰化苦蕎茶」（苦蕎麥茶），誇大其對三高患者的功效。這種利用 AI 技術盜用名人或地方首長形象的詐騙手法已經成為一種趨勢，消費者需提高警覺以免受騙。

詐騙集團用AI合成「王慧梅」推救小麥茶。(圖／警方提供)

詐騙集團不僅盜用了王惠美的肖像，還將農糧署多年前為推廣彰化大城鄉蕎麥所製作的影片進行剪輯，盜用了大城鄉蕎麥產銷班第三班班長林志騰的影像。林志騰表示，發現自己的影片被盜用後，立即向彰化縣政府農業處長反應，請求澄清以避免消費者產生困擾。

彰化縣府在得知此事後迅速報警處理。彰化縣刑大副大隊長唐國雄表示，經查證後已立即通報臉書平台協助下架 17 個涉案臉書帳號，目前仍在持續追查偵辦中。

「王慧梅」賣蕎茶？彰縣府急報案17帳號慘下架。(圖／警方提供)

民眾應提高警覺，詐騙集團常利用 AI 技術盜用名人或地方首長形象銷售產品，特別針對農業大縣的縣長，因為他們確實會推廣當地農特產品。辨識詐騙的方法包括觀察產品價格是否異常低廉、是否過度宣傳療效，以及消費資訊是否不完整。

AI詐騙手法曝光！盜用縣長肖像賣假茶。(圖／警方提供)

林志騰也擔心這些詐騙行為會影響真正想購買產品的消費者。他提醒有意支持當地農民的民眾，11 月底前可以在台中新社花海找到他們的展售攤位，購買真正的農產品。

