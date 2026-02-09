彰化縣長提名卡關 鄭麗文：沒有高度期待的候選人

國民黨立委謝衣鳳有意爭取國民黨彰化縣長提名，卻爆發謝家內鬨的戲碼。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨2026彰化縣長提名卡關，彰化縣議長謝典林與胞姊立委謝衣鳯爆出家族內鬨，另有是彰化縣前副縣長柯呈枋，前副縣長洪榮章也爭取提名。國民黨主席鄭麗文今（9日）則直言，彰化縣的問題在於，並沒有一個讓大家覺得定於一尊、有高度勝選期待的候選人。

謝衣鳯今年1月宣布要參選彰化縣長後，謝典霖開箱被戲稱為「衣鳯百貨」佔地約700坪的自家豪宅，再度引發輿論爭議，期間，謝典霖還爆料，謝家先前已承諾國民黨中央，不會參選彰化縣長。謝典霖更稱，謝衣鳳的參選是「突發狀況」。

鄭麗文今也坦言，彰化有彰化一定的窘境，他們也承認，到目前為止，並沒有一個讓大家覺得定於一尊、有高度勝選期待的候選人，問題出在這裡。

鄭麗文表示，彰化正在積極的溝通當中，請大家稍安勿躁。國民黨中央跟地方和所有朋友，每一天都積極溝通彰化選舉的事情，彰化是一個非常大的大縣，所以她是抱著非贏不可的決心，也請大家再多給他們一點時間，希望很快有很消息。

