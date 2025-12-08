彰化縣長提名競爭激烈！ 黃秀芳領軍路口拜票

中部中心／李文華 彰化報導

民進黨彰化縣長，提名進入最後倒數，黨內"類初選"電話民調，將於12月15日至18日進行，爭取提名的立委黃秀芳，領軍展開"全縣站路口拜票"，全縣走透透，力拼關鍵時刻，爭取選民支持！

不畏大風，站在路口前，對路過的民眾，熱情鞠躬問好，





衝刺彰化縣長初選提名 黃秀芳啟動＂全縣站路口拜票＂（圖／民視新聞）





彰化縣長提名，民進黨內競爭激烈，採"類初選"模式，12月15日到18日，選一天進行電話民調，爭取黨內提名的立委黃秀芳，不只忙著掃街，也展開"全縣站路口拜票"，而第一站，就是在同黨立委陳秀寳的陪同下，來到彰濱工業區。

不只有同黨立委相挺，翁金珠及周清玉，兩位前縣長，也現身力挺。





民進黨彰化縣長初選提名在即 "兩位前縣長.立委"現身挺黃秀芳（圖／民視新聞）





黨內提名，進入倒數，黃秀芳馬不停蹄，在整個彰化縣，沿街拜票，爭取選民認同，力拼初選過關！

