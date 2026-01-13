彰化縣長提名藍營未定引焦慮 洪榮章喊話：唯有團結才能勝選 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣國民黨提名人選未定，引發基層焦慮，積極爭取提名的彰化縣前副縣長洪榮章今（13）日表示，他仍持續勤走基層，並強調在國民黨聲勢最低迷的時候就毅然決然站出來，要以自身在中彰投近20年的在地服務與專業行政歷練，爭取縣民認同；他也呼籲支持者稍安勿躁、放寬心，因為只有團結，才能勝選。

洪榮章表示，他求學時選擇財經與管理作為專業基礎，正是希望日後面對公共事務時，能以數字為依據、以制度為準則，並兼顧長遠規劃。在進入彰化縣政府團隊服務後，歷任副縣長、縣政顧問團團長、肉品市場董事長、工策會副主任委員與總幹事等職務，透過多元角色深入了解縣政運作，也更貼近民眾實際需求。

洪榮章說，他與縣府團隊持續以穩健財政為核心方向，透過系統性盤點財務結構、落實還債，7年來已成功減債193.7億元；但中央無視彰化縣發揮財政紀律、積極改善財政不良體質，竟仍將彰化縣財力分級降低一級，成為最弱的第5級，未來若財政缺口擴大，恐需舉債度日。他呼籲藍綠縣籍立委，大力為彰化爭取補助資源，讓重大建設與日常運作基礎開銷不致斷炊，安撫基層同仁不安的心。

洪榮章更感性提及，在大罷免潮全台發酵、國民黨聲勢最低迷的時候，他就開始走入基層爭取縣民認同；近來遇到許多支持者為他焦急、抱不平，但請大家放寬心、稍安勿躁，大局為重，團結才有可能勝選。

面對外界關注未來動向，被視為角逐下屆彰化縣長寶座重要人選之一的洪榮章強調，這些年充分累積專業歷練，並非為了頭銜，而是讓他更有信心、勇氣，站出來，為家鄉承擔更大的責任。

目前彰化縣長選舉部分，國民黨將要進行初選，已表態準備投入初選的除了洪榮章，還有前彰化縣副縣長柯呈枋，以及立委謝衣鳯。

柯呈枋則持續勤走基層，他表示，縣政需要的是能整合中央與地方、真正為城市長遠發展打拚的人，也承諾未來會更加努力，讓西南角、海線的發展繼續加速、越來越有感。

