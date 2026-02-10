彰化縣長春節前夕關懷住院病童 發放跳跳馬Rody小提燈陪伴過新年

▲彰化縣長王惠美前往彰化基督教兒童醫院探視住院中的小朋友，並親自發放紅包、跳跳馬Rody小提燈及可愛娃娃，為病童與家屬加油打氣，現場洋溢溫馨的過年氣氛。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】春節將至，彰化縣長王惠美今(10)日上午在縣政諮議蔡明忠、彰化縣醫師公會蔡梓鑫理事長及診所協會林育慶理事長的陪同下，先後前往彰化基督教兒童醫院及秀傳紀念醫院探視住院中的小朋友，關懷住院病童並送上新年祝福，並親自發放紅包、跳跳馬Rody小提燈及可愛娃娃，為病童與家屬加油打氣，現場洋溢溫馨的過年氣氛。

▲彰化縣長王惠美感謝所有醫護人員及第一線工作夥伴的辛勞，於彰化基督教兒童醫院合影。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，感謝所有醫護人員及第一線工作夥伴的辛勞，在春節期間來醫院輪值，守護所有需要照護的病患與孩童，用愛與耐心給予孩童最好的治療。今天特別準備小禮物來探望孩子，希望孩子盡快康復、健康快樂成長。近期流感猖獗，提醒大家一定要做好保護措施，出入公共場所戴口罩，守護自身健康也保護最親愛的家人。

▲彰化縣長王惠美感謝所有醫護人員及第一線工作夥伴的辛勞，於秀傳紀念醫院合影。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美為住院病童加碼準備可愛娃娃及跳跳馬Rody小提燈，病童收到縣長帶來的小禮物後，臉上頓時綻放笑容。期盼透過這些小小心意，讓孩子在住院期間能感受到年節即將到來的溫暖與祝福，病痛能盡快退散，平安健康迎新年。

彰化基督教醫院總院長陳穆寬表示，王縣長關心縣民健康，這幾天氣溫遽降，為保障民眾的健康安全，彰化基督教醫院及兒童醫院已經做好充分準備，急診室也有主治醫師24小時值班服務需要緊急就醫的民眾。

秀傳醫院長馬旭表示，感謝王縣長縣府團隊的關懷，在過年新春期間，秀傳醫院會持續守護民眾的健康。感謝醫師公會、診所公會的理事長及全體醫師同仁的付出，齊心照顧全縣鄉親及孩子的健康。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，春節期間醫療照護不打烊，也提醒家長與民眾，適逢春節連假與返鄉出遊高峰，腸病毒及流感等冬春交替好發傳染病不可輕忽。呼籲民眾落實勤洗手、正確配戴口罩、注意咳嗽禮節，避免出入人潮擁擠及空氣不流通的場所。如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐或腹瀉等症狀，應儘速就醫並在家休息，以降低疾病傳播風險，共同守護孩子與家人的健康。