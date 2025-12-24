彰化縣長爭霸 綠營陳素月、邱建富僵持 藍營謝衣鳯反應曝

民進黨布局2026縣市長人選，選舉對策委員會今拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長。（本報資料照片）

民進黨選對會於24日達成共識，建議徵召現任立委陳素月出戰彰化縣長。儘管民調數據顯示綠營暫時領先，但黨內暗潮洶湧，前彰化市長邱建富質疑數據疑雲，大動作申請複查，砲轟選對會「到底在急什麼？」相較綠營的紛亂，藍營熱門人選謝衣鳯則以招牌笑聲「呵呵」神回，顯得氣定神閒。

民進黨選對會敲定彰化縣長徵召人選，將提報中執會完成最後程序。根據黨內流出的「類初選」民調，陳素月以44％支持度，微幅領先立委黃秀芳、前市長邱建富的42％，以及現任市長林世賢的40％。雖然4位綠營戰將民調暫時高於國民黨潛在對手謝衣鳯，但差距僅在伯仲之間。

陳素月獲知徵召後表示，將按部就班針對組織與政策進行盤點，未來會與縣黨部密切配合，強攻交通與青年政策。面對黨內反彈聲浪，陳素月回應，一切程序遵照中央黨部查驗，她會加緊腳步尋求地方支持。

黃秀芳公開表示「類初選已經翻頁」，並對陳素月獲得徵召表達支持，而林世賢人在泰國，同樣表態會全力支持；深耕基層多年的邱建富則難掩怒火，他公開表示「非常遺憾」，質疑選對會在民調疑慮尚未釐清前就急於定案，操作痕跡過於明顯。

邱建富也強調，已正式寄出「雙掛號」申請民調複查，要求中央公開透明報告書，更意有所指地表示，若黨中央一意孤行，他的下一步將「交給彰化鄉親決定」。

面對綠營率先亮牌，國民黨彰化縣黨部主委、立委謝衣鳯受訪時，被問及參選意願僅以神祕的「呵呵呵呵」四聲回應，並未鬆口。她強調，黨內協調正持續進行，會將所有優秀人選納入考量。而目前藍營內部除了謝衣鳳呼聲最高外，前副縣長洪榮章、柯呈枋也展現強烈企圖心，甚至議長謝典霖也傳出有意角逐。

