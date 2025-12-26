彰化縣長王惠美就職7周年 力推交通產業與都計3合1營造幸福彰化

彰化縣長王惠美就職7周年，推出交通、產業與都計3合1縣政策略，營造幸福彰化。（圖：李河錫攝）

彰化縣長王惠美就職7周年舉辦感恩說明會，主打交通、產業與都市計畫3合1策略，勾勒城市發展新藍圖；從建構捷運路網、產業園區，到市區再生與南北均衡發展等整體規劃，奠定彰化長遠發展基礎，為下一代打造更幸福居住環境，「改造彰化，正在發生！」（李河錫報導）

又到了歲末年終，就任屆滿7周年的彰化縣長王惠美，特別以「改造彰化、ongoing」為主題，舉辦感恩說明會。王惠美感謝縣府團隊用心努力，近年來讓縣府所推動各項重大交通、社福、教育等政策，以及各項重大建設工程，都獲得鄉親們高度的支持與肯定。至於彰化未來發展的方向，將持續透過建構交通、產業與都市計畫3合1策略，來勾勒城市發展新藍圖。過去所提出「一軸一環雙樞紐」捷運路網，和4大高速公路交流道開發「4引擎」建設藍圖，作為改造彰化基礎，都已經看見嶄新彰化的曙光。

4大引擎示範區，也就是「彰化交流道」特定區都市計畫，早已審議通過送交內政部審核，未來結合捷運路網、產業發展和都市計畫，即可推展大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等建設；堅信「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」，是幫彰化人營造幸福好環境的使命與驕傲。

彰化縣長王惠美就職7周年，細數多項重大建設，並持續推出「交通、產業與都計」3合1縣政策略，持續營造幸福新彰化。（圖：李河錫攝）

王惠美強調，針對捷運「一環」線的重心在員林市，「黃金帝國」都更案正在執行中，可幫員林注入新的城市動能；東彰快速道路全線通車，以有效疏解沿線各鄉鎮市南來北往交通問題；在活化自行車產業園區方面，朝向興建全台唯一合法自行車測試聚落和賽車場方向來前進，可協助自行車產業技術升級與自行車運動更蓬勃發展。

至於「田中鎮」則是雙樞紐中的彰南樞紐，田中高鐵站附近剛完成「彰化國際展覽中心」，是今年台灣設計展「彰化力」產業展主展館；未來將發展將成為「台灣會展」新據點！此外，也前瞻布局「田中樂齡健康產業園區」，以創造樂齡共好、推動高齡產業創新服務為目標，已展開招商，期盼引進優質企業，打造彰化下一個產業新亮點。

為翻轉彰化的新未來，王惠美縣長也誠摯請託縣籍立委謝衣鳯、黃秀芳、陳素月、陳秀寶、張啟楷以及即將上任的王安祥等委員，能夠和下屆各黨提名的縣長候選人，就彰化鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化段、二林精密機械園區、彰南產業園區開發案及接管明道大學案，挺身而出、督促中央加速審議並儘速核定這些重大建設，早日落實；並強調，改造彰化需要一棒接一棒！未來接任縣長的人選，肯定棒棒是好棒，在改造彰化的路上，沒有人是寂寞的，希望一起努力「改造彰化，ongoing！」