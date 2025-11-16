彰化縣長綠「4搶1」 陳素月：擺脫「台中市的後花園」現況

要聞中心/綜合報導

民進黨將以徵召方式產生下屆彰化縣長提名，黨內形成「4搶1」態勢。立委陳素月宣布參選，15日在彰化員林成立競選辦公室，強調多次選舉得票率過半，呼籲鄉親於電話民調支持，並提出多項基礎建設與教育政策主張。

民進黨立委陳素月。（圖／臉書）

民進黨內已有立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富向黨中央繳交參選意願書。陳素月在員林舉辦記者會與感恩會，表示黨內競爭激烈，但將「各自努力」，盼最終團結迎戰縣長選舉。

陳素月指出，她在4屆立委選舉分別獲得53.61％、57.24％、53.42％、52.01％得票率，強調這些支持是推動她持續服務的動力。她並懇請鄉親在電話民調中表態支持，期盼代表民進黨角逐，帶領團隊贏回彰化。

談及縣政方向，陳素月表示，彰化長期面臨人口流失、全國平均薪資偏低、人口老化與產業瓶頸等課題，必須重建主體性，擺脫被視為「台中市的後花園」的現況，將以務實方式推動建設與人才政策。

在建設面，陳素月提出將加速既有重大工程，包括《彰化市鐵路高架工程》、台中捷運綠線延伸彰化市計畫、彰化東區都市計畫與彰化交流道都市計畫，目標是使基礎建設進度與品質同步提升。

在人力與社福面，陳素月主張強化教育資源以「留人育才」，完善產業與就業環境，提供在地工作機會，並妥善運用資源，使從幼童到長者獲得完善照顧，推動「安居樂業」與「樂活安養」。

對於黨內互動，黃秀芳團隊表示，將依既定行程持續走訪全縣爭取支持；黃秀芳回應，對於各方成立競辦，「兄妹爬山或姊妹爬山，各自努力」，並盼最終團結打贏選戰。

民進黨立委黃秀芳。（資料照）

