彰化縣長藍營未確定白營焦慮 温宗諭：地方有討論黃國昌御駕親征

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

民眾黨彰化縣黨部今（6）舉行「九合一選舉提名人介紹會」，縣黨部主委温宗諭會中再度重申，彰化縣長選舉將朝「藍白合作」方向努力，希望共推最能回應民意期待的人選，透過在野整合延續縣政穩定、推動地方發展。不過他也坦言，目前檯面上已表態參選的人選「要贏還得很拚」，而縣長人選與相關制度遲遲未能拍板，已讓基層與選民感到焦慮。

目前國民黨表態參選彰化縣長人選，包括立委謝衣鳯、前立委柯呈枋，以及前彰化縣副縣長洪榮章。但藍營遲未公布協調或初選機制，也讓藍營基層呈現各自努力。

「有時讓人看不太懂是否真心想贏。」温宗諭指出，對於國民黨在部分選區的布局與態度，民眾黨主席黃國昌日前已當面向國民黨主席鄭麗文表達關切；他直言，彰化縣並非沒有條件守下來，在野陣營應盡快釐清紛擾，聚焦推出最強人選，並回到政策、價值與縣政願景的競爭，這才是民眾真正關心的重點。

温宗諭呼籲，期待藍白雙方能早日達成共識，縣黨部更期盼兩黨主席與地方主委能坐下來好好談，避免整合進程持續空轉。他也轉述基層聲音指出，若整合遲遲沒有結果，地方已開始出現討論，是否力拱黃國昌「御駕親征」參與縣長選戰。

至於基層選舉布局，温宗諭表示，地方民代選戰將採取「兄弟登山、各自努力」的策略。議員提名部分，目前已完成彰化、和美、員林、二林等4個選區，後續將持續尋覓適合人選；鄉鎮市民代表方面，預計提名人數將超過10人，盼能逐步強化地方組織能量。

照片來源：民眾黨彰化縣黨部提供

