彰化縣長赴紐西蘭奧克蘭交流 農產外銷與城市觀光取經

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府為強化農產品國際行銷及城市觀光，12月11日由縣長王惠美率領縣府代表及14家農業團體領袖前往紐西蘭奧克蘭，拜會駐奧克蘭辦事處陳詠韶處長，雙方就農產出口、智慧農業及城市觀光策略進行交流。

為拓展農產國際市場，彰化縣長王惠美率領縣府及農業團體代表訪紐西蘭奧克蘭，洽談農產品外銷契機並交流農業及觀光發展經驗。（縣政府提供）

此次訪問重點聚焦彰化優勢農產，包括芭樂、葡萄及火龍果的外銷契機，同時討論紐西蘭液態乳零關稅政策對雙邊農業發展的啟示。王惠美表示，透過交流可掌握當地市場偏好、貿易規範及通路運作模式，協助彰化農民拓展外銷機會，提升國際競爭力。

陳詠韶處長身為彰化子弟，熱情接待代表團。她指出，奧克蘭在市政管理、永續發展及生態旅遊上的作法值得台灣地方施政參考。雖然目前僅鳳梨、芒果與荔枝可輸入紐西蘭市場，但雙方在農產品供應鏈管理、觀光與生態農業等領域具互補優勢，可逐步推動更緊密合作。

王惠美指出，彰化作為「台灣穀倉、酪農大縣、花卉之鄉」，農特產品品質深受市場肯定。縣府除推動產銷履歷、智慧農業應用及「彰化優鮮」品牌，也帶領農企業前往日本、新加坡展售，成功簽訂外銷訂單。

此外，王惠美指出，縣府與美國加州州立大學聖馬可斯分校簽署合作備忘錄，推動國際教育交流，今年也有學生赴新加坡展開跨國學習，未來希望彰化學子能來紐西蘭遊學，拓展國際視野。

在城市觀光與文化創新部分，奧克蘭以海港景觀、多族群文化及藝術產業著稱，為彰化推動城市觀光與地方創生計畫提供重要參考。王惠美表示，將借鏡奧克蘭在城市景觀設計與生態旅遊策略，打造更具魅力的彰化觀光環境，吸引國際旅客。

此次交流在溫馨熱絡的氣氛中落幕，雙方就農產行銷、城市發展與文化創新等議題深入討論。彰化縣政府表示，將持續深化與奧克蘭辦事處交流，將國際經驗納入政策規劃，提升彰化農業競爭力與觀光魅力，打造國際化、充滿活力的「美好彰化 幸福城市」。