彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒

陳素月(左)將代表民進黨選縣長，謝衣鳯(右)也表態有意代表國民黨參選。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。

「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參選員林市長，失利後再參加區域立委第四選區(員林、田中)補選，陳素月當年是魏明谷的嫡系人馬，魏選縣長，陳素月選員林市，雖然市長失利，但陳素月後來轉戰立委，擊敗卓伯源。

這套「綠營的勝選方程式」普遍被黨內接受，但被點名的張欣倩，今天表示，沒聽過要她參選下屆員林市長的提案，縣黨部會尊重縣長提名人立委陳素月的全縣鄉鎮市長提名全盤規畫，現在談要選哪一鄉鎮市長言之過早。

至於「誰是衣鳯的接班人？」同樣牽動國民黨縣內佈局。謝家經營北斗、二林、溪湖地區逾40年，基本盤牢不可破，此番謝衣鳯有意直取百里候，等於為謝家完成政壇最後併圖，但首先浮上檯面的問題是「縣長、議長可否兼得？」謝典霖曾公開表示，自己若未投入縣長選舉，將續留議會拚連任議長，也曾私下透露，他將在今年初公布自己最新動向與決定。不過，在姊姊主動宣佈有意參選縣長下，已擠壓謝典霖的政治空間。部分基層人士建議，謝家應先在黨內「自己辦初選」，避免外界質疑，也降低「謝家雙頭落空」的風險。

