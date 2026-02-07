彰化縣長選戰「姊弟角力 」陳鳳馨忍不住對謝家說重話

2026年彰化縣長選戰，民進黨提名立委陳素月參選，國民黨人選陷入立委謝衣鳳與議長謝典霖的姊弟矛盾。尤其謝典霖近期開箱自家豪宅，引發爭議；爭取縣長提名的謝衣鳳則持續鴨子划水。資深媒體人陳鳳馨忍不住說出重話，她認為，謝家父母為什麼會放任自己的子女，並且是在鏡頭面前，用這種方式來相互僵持不下，這一點謝家父母並沒有做出決策。

陳鳳馨6日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，她對國民黨彰化縣的選情非常悲觀，現在她必須說很重的話。她認為，謝家父母非常的不當，就是為什麼會放任自己的子女，然後在政治上面，並且是在鏡頭面前，用這種方式來相互僵持不下，這一點謝家父母沒有做出決策、對這件事情沒有做出判斷。

主持人馬千惠表示，現在在拖什麼呢？不是大人說了算就好，要不要選，謝家一句話。陳鳳馨接著表示，也不是說大人說了算，現在大人看起來，兩邊似乎都無法處理，就有點擺爛的味道。當然國民黨在這時候其實要接手，把這件事情快刀斬亂麻地結束，否則你散去的就是你的支持者人氣。

陳鳳馨認為，這件事情傷人氣，這跟台中市、新北市狀況完全不同，這件事情是非常傷害了國民黨支持者，甚至民眾黨支持者想支持你，也會覺得這樣是在玩哪一齣。

