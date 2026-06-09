彰化縣長選舉成三腳督？邱建富退黨批綠營只剩派系利益
擁有近40年民進黨黨籍的創黨元老、前彰化市長邱建富，今(9)日上午親自前往彰化縣黨部遞交退黨申請書，並宣布將以無黨籍身分角逐年底的彰化縣長選舉，此舉直接打破原本民進黨彰化縣長參選人陳素月與國民黨參選人魏平政的「藍綠對決」僵局，如今彰化選情演變成「三腳督」的局面。
邱建富今在競選幹部的陪同下抵達彰化縣黨部提交退黨申請書，隨後在個人臉書怒斥「現在的民進黨已經不是當年那個大鳴大放、包容多元聲音的民主政黨」，更直言黨內決策如今被各派系把持、壓縮基層聲音，甚至重話批評「民進黨只剩派系利益」。
事實上，這個退黨震撼彈早在數日前便埋下伏筆，邱建富在先前便貼出一組由兒子協助拍攝的韓式形象照，更在貼文中向支持者喊話：「照片拍好了，心情也準備好了，未來的路，我也已經準備好繼續向前。」，並強調彰化需要豐富經驗與年輕創新思維的結合來展現彰化價值，而昨(8)日晚上他向支持者預告在接下來的選戰中，必然會面臨排山倒海的抹黑攻勢，但他也表態出參選到底的決心。
面對創黨大佬決裂出走，陳素月則低調表示將會持續傾聽民意、全力以赴。另外，魏平政表示任何人要參選彰化縣長，他都予以尊重，此刻他要做的就是端出牛肉，爭取選民支持。
看更多 CTWANT 文章
不只小籠包！醫揭鼎泰豐「隱藏菜單」 網笑：馬上要缺貨了
網紅不當飼養1／悼念失蹤貓惹議 「連環泡有芒果」被控長年放養
扯！為慶祝生日竟放生14袋蛇 當地村民嚇壞
其他人也在看
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
23年餐廳突宣布歇業！「古錐師」鬆口心聲 「下一步動向」曝光
有著「古錐師」稱號的名廚郭主義，近幾年活躍於料理節目，同時也是《型男大主廚》的固定班底，深受觀眾喜愛，而他先前雖然宣布經營23年的餐廳歇業，但他強調並非是退休，未來規劃也曝光了。蔡佩伶報導
扯！為慶祝生日竟放生14袋蛇 當地村民嚇壞
綜合陸媒報導，疑似放生者於5月初發布的一部影片顯示，地上至少放著14袋大小不同的蛇類，並稱「今年過了一個不一樣的生日」，據了解，該帳號過去也多次分享放生魚類及蛇類的影片。當地村民表示村裡之前鮮少遇見蛇，自從去年冬天開始附近出現蛇類的情況明顯增加，56歲陳姓男子...
美麥當勞員工遭同事迎面潑滾油 全身灼傷、命懸加護病房
(記者周德瑄／綜合報導）美國加州尤巴城1家麥當勞發生震驚當地的暴力事件。1名年僅20歲、才剛訂婚的男員工雅各布 […]
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
拚無人機亞洲重心 6年投入442億 賴清德喊可再加碼
台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師9日在台中漢翔登場，賴清德總統出席表示，希望台灣無人機產業成為全球無人機發展的亞洲重心，達到強化國防力量、產業升級兩項目標，政府4大作法是籌組無人機卓越海外商機大聯盟的「國家隊」、6年編列442億元無人機產業發展計畫，經費還可再增加，以及法令修訂、國際認證，推動無人機產業是國家重大政策。
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
AI供電點火！「電源供應器大廠」股價帶量翻紅 5月營收受關注
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導台股今（9）日跌深反彈，加權指數開高走高，開盤漲184.84點至43687.62點，截止上午12點30分，盤中最高暫報44715.33點，上漲...
胡瓜生日禮物收紅色法拉利！驚人天價曝光 「要價2000萬起跳」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導「鑽石舞台之夜」演唱會將於今年9月26日、27日回到TICC開唱，胡瓜、康康、賴慧如、胡盈禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳、Luxygi...
方志友3個月減肥10公斤、甩開32%高體脂！「不挨餓、多元運動」4個健康瘦身秘訣公開
方志友減肥方法：晚餐的黃金法則與戒除致胖地雷 減肥期間，晚餐的安排至關重要。方志友將晚餐時間提前至傍晚6點前結束，並以熱量相對較低的「蔬菜豆腐湯」為主食，湯底加入番茄、洋蔥及當季蔬菜，讓身體有更充足的時間消化代謝。此外，許多女生明明不重卻看起來顯胖，關...
慘況曝！ 新竹氣爆超強震撼力 整條街滿目瘡痍
新竹市東區這起嚴重氣爆造成2死2傷，爆炸威力驚人，甚至將停在門前的轎車炸飛至對街，對街店家的鐵捲門也被炸穿。初步了解，氣爆點的便當店內有4桶瓦斯鋼瓶，並設有天然氣管線，鑑識人員懷疑店家前一晚打烊前未察
綠營40年創黨元老出走！邱建富正式退黨參選彰化縣長 砲轟：民進黨只剩派系利益
曾擔任兩屆彰化縣黨部主委的前彰化市長邱建富，日前曾預告要脫黨參選彰化縣長，今（9）日親自前往黨部遞交退黨申請書，正式告別近40年黨齡。邱建富痛批「現在的民進黨只剩下派系利益」，現在的民進黨已經不是當年那個大鳴大放、包容多元聲音的民主政黨，基層黨員的聲音越來越難被聽見，黨內民主討論空間也持續壓縮。他也宣布，將以無黨籍身分參選彰化縣長。邱建富今日親赴黨部完成退黨......
新竹氣爆炸毀一整排民宅！柯文哲心碎發聲
[NOWNEWS今日新聞]新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，一棟三層樓透天厝遭強大爆炸威力炸毀，也波及了周邊連棟建築，現場一片狼藉，該意外不幸造成2人死亡、多人受傷，附近7戶住家、約...
殘疾貓「反客為主」超調皮！飼主無奈：不小心寵成小霸王
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 最近一名飼主分享自家貓咪令人哭笑不得的行為，在網路上引發廣泛關注，這隻原本因外 …
吃錯害膠原蛋白全黏住！醫揭「4食物」助抗老 飯後抖腳也有用
許多人想要永保青春，甚至不惜花大錢做醫美，但其實飲食與生活習慣更為重要。減重醫師蕭捷健指出，當血糖一旦飆高，多餘的糖會黏住膠原蛋白，進而產生糖化終產物，導致皮膚鬆垮、暗沉發黃。他也分享4個避免血糖劇烈波動的方法，並建議多攝取4類富含亞精胺的食物，例如毛豆。