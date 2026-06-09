彰化縣長選舉成三腳督？邱建富退黨批綠營只剩派系利益

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前彰化市長邱建富宣布退黨（圖／翻攝彰化邱建富臉書）

擁有近40年民進黨黨籍的創黨元老、前彰化市長邱建富，今(9)日上午親自前往彰化縣黨部遞交退黨申請書，並宣布將以無黨籍身分角逐年底的彰化縣長選舉，此舉直接打破原本民進黨彰化縣長參選人陳素月與國民黨參選人魏平政的「藍綠對決」僵局，如今彰化選情演變成「三腳督」的局面。

邱建富今在競選幹部的陪同下抵達彰化縣黨部提交退黨申請書，隨後在個人臉書怒斥「現在的民進黨已經不是當年那個大鳴大放、包容多元聲音的民主政黨」，更直言黨內決策如今被各派系把持、壓縮基層聲音，甚至重話批評「民進黨只剩派系利益」。

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事實上，這個退黨震撼彈早在數日前便埋下伏筆，邱建富在先前便貼出一組由兒子協助拍攝的韓式形象照，更在貼文中向支持者喊話：「照片拍好了，心情也準備好了，未來的路，我也已經準備好繼續向前。」，並強調彰化需要豐富經驗與年輕創新思維的結合來展現彰化價值，而昨(8)日晚上他向支持者預告在接下來的選戰中，必然會面臨排山倒海的抹黑攻勢，但他也表態出參選到底的決心。

面對創黨大佬決裂出走，陳素月則低調表示將會持續傾聽民意、全力以赴。另外，魏平政表示任何人要參選彰化縣長，他都予以尊重，此刻他要做的就是端出牛肉，爭取選民支持。

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