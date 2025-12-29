彰化縣長選舉 民眾黨期盼藍白合作共推人選

（中央社記者鄭維真彰化29日電）針對下屆彰化縣長選舉，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭今天表示，期待藍白共推最能回應民意期待的人選，唯有藍白合作，才能延續穩定施政。

國民黨立委謝衣鳯昨天以錄製影片方式說明，經過長時間思考，以及聽到眾多基層支持者聲音，願意挑戰成為2026年國民黨彰化縣長候選人，並整合黨內競爭者聲音，以及所有基層民眾期待，共同改造彰化，讓彰化持續進化。

民眾黨彰化縣黨部今天透過新聞稿對此表示尊重，並指國民黨相關人選布局，屬於其黨內初選事務，民眾黨不予介入。

温宗諭進一步說，彰化縣未來發展關鍵在於整合改革力量，回應縣民對有效治理的期待，面對即將到來的縣長選舉，唯有藍白合作、凝聚最大共識，才能延續穩定施政、推動縣政持續前進，期待藍白透過理性溝通與制度協調，共同推出最具勝選條件、最能回應民意期待的優質人選。

此外，温宗諭表示，預計明年1月中旬完成民眾黨彰化縣基層民代提名作業。

目前國民黨表態角逐下屆彰化縣長提名人士，包括謝衣鳯及現任彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章、現任彰化縣政府參議柯呈枋。此外，地方流傳，謝衣鳯胞弟、彰化縣議會議長謝典霖也有意投入初選。

對於謝衣鳯宣布爭取提名，洪榮章今天表示尊重，相信中央黨部會以最公平與公正方式產生下屆代表國民黨參選彰化縣長的人選。

柯呈枋說，尊重謝衣鳯選擇，這是民主政治常態，對他而言對手是誰不是重點，而是「誰最了解彰化、誰最有能力解決問題」，他會持續勤走基層、傾聽鄉親心聲爭取支持。（編輯：李淑華）1141229