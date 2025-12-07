彰化縣長選舉 綠類初選藍備戰

彰化縣政府工策會總幹事洪榮章（左二）、縣府參議柯呈枋（左四）、立委謝衣鳯（右二），3人7日同框出席國民黨黨慶活動。（葉靜美攝）

藍綠布局下屆彰化縣長選戰，國民黨雖有3位人選但仍是撲朔迷離，黨主席鄭麗文7日強調，彰化人才濟濟，一切會按照黨內制度處理，為彰化縣提出最優秀人才。民進黨則將舉辦類初選，下周辦民調，月底前可望明朗。

鄭麗文7日到彰化出席黨慶活動，下屆彰化縣長選舉，黨內被認為參選縣長機率愈來愈高的立委兼縣黨部主委謝衣鳯、積極跑基層爭取提名的縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋等3人，把握機會與鄭同台一起切蛋糕慶祝；3人雖同框，但現場零互動。

鄭麗文受訪指出，中彰投是國民黨在中台灣執政的金三角，缺一不可，參加中彰投黨慶活動，就是希望延續過去3位女性縣市長非常優異的執政成績，彰化人才濟濟，黨內有提名辦法，強調「一切按照制度」，黨部在彰化正積極徵詢、協調、溝通當中，未來會按照提名制度為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才。

謝衣鳯受訪時強調，縣黨部與中央黨部有初步討論，針對明年縣長選舉會與中央黨部確認後共同對外說明。洪榮章及柯呈枋則都希望黨內提名作業能趕快啟動、愈快提名愈好。

民進黨彰化縣長採類初選，將以謝衣鳯為假想敵，在12月15日至18日擇一晚進行對比式電話民調，預計12月底確認由誰出線。4位有意爭取提名者昨天都把握假日為自己拉抬聲勢，立委陳素月在選區社頭鄉舉行「團結彰化大誓師」造勢，立委黃秀芳、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富昨不約而同踩進陳素月大本營員林市爭取支持，黃辦親子彩繪、邱辦健行、林到各市場掃街，4人力拚能在民調中勝出。