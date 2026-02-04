彰化縣長選舉 藍營派誰出戰？郭正亮：這人勝算最大

2026年彰化縣長選舉年底登場，國民黨立委謝衣鳳有意續爭取黨內提名。但是謝衣鳳胞弟、彰化縣議會議長謝典霖表示，謝家已向國民黨承諾不派人參選縣長。謝家掌門人，也是謝衣鳳與謝典霖父親的謝新隆表示，家族目前都還沒確定選不選。前立委郭正亮認為，謝衣鳳勝算最大、民調最高。

針對彰化縣長之戰，郭正亮今(4日)在中天《綠也掀桌》節目中認為，國民黨立委謝衣鳳最大的危機是她家裡，所以她弟弟謝典霖後來也知道，人家覺得這樣太過了，弟弟出來講，爸爸媽媽出來處理，爸爸媽媽如果同意謝衣鳳選，他就不講話。謝典霖的意思是，謝家本來沒有打算要推人；可是講白了，真的是謝衣鳳的勝算最大、民調最高，彰化縣就是這樣。不過他覺得，這個問題比較容易處理。

郭正亮指出，宜蘭縣長選戰，至少國民黨兩個人同意規則，地方初選很麻煩，重點是他們兩人共同同意了什麼，而不是你主張什麼沒有被接受。講白了 ，每一個陣營都有主張，所以我們只求共同同意的部分照規則走，輸了要服輸。他直指，保證民調不會有綠委邱議瑩的那種，最後輸0.5個百分點，這樣大家當然就翻臉了。

郭正亮認為，國民黨搞民調，不會支持特定人，就只有民進黨有。比如綠委黃秀芳，現在是綠委陳素月要選。昨天有一個朋友跟他講，國民黨立委謝衣鳳她家就搞成這樣；他回說，不要以為民進黨沒事，比如黃秀芳那個陣營就心服口服支持陳素月嗎？可說都各有傷。

另針對高雄市長之戰。主持人李珮瑄表示，綠委邱議瑩很難全力支持參選人賴瑞隆。郭正亮覺得，是絕無可能。所以為什麼要讓陳菊回去高雄？為什麼她要離開監察院？因為監察院長不能助選。而陳菊可以讓大家坐下來談；也許只有陳菊能夠說得動高雄市長陳其邁，不然你以為陳其邁都沒意見。

