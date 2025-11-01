▲彰化縣長青幸福卡搭乘臺鐵補助增加為45元。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府為因應國營臺灣鐵路股份有限公司自114年6月23日起調整票價，並落實照顧長輩與身心障礙朋友的交通需求、減輕日常支出。自114年11月1日起，彰化縣長青幸福卡補助搭乘臺鐵由每趟最高30元提高至45元，調整幅度達50%，讓長輩及身心障礙朋友搭車更便利。

長青幸福卡臺鐵補助自112年開始實施以來深獲肯定，原每趟次最高補助30元。自114年11月1日起，凡搭乘臺鐵列車時，起訖站其中一站位於彰化縣境內者，每趟次最高補助45元，費用自每月自動匯入的1,000點社福點數中扣除，點數每月重置、不累計。以彰化站為例，往北至泰安站、往南至林內站，因半票車資在45元以內，均可免費搭乘。

廣告 廣告

搭乘方式與以往相同，進出站皆須感應長青幸福卡完成扣抵，建議出發前確認卡片餘額，以免影響出站。補助僅適用臺鐵電子票證列車，不包含觀光列車、太魯閣號、普悠瑪號、3000型自強號及其他指定車種；對號列車亦不提供劃位。

本次補助能夠順利上線提供服務，除感謝國營臺灣鐵路股份有限公司在票務及資訊系統上的協助之外，特別感謝彰化縣議會謝典霖議長與各位議員的支持，讓政策能夠貼近需求、並且讓溫暖落實。

彰化縣政府也提醒，長青幸福卡為專人專用，不得轉借他人使用，如經查獲冒用，第一次將停權半年，第二次將永久停權。如為捷運場站查獲將依《大眾捷運法》第49條規定辦理，除補繳票價外，並支付票價50倍違約金。請共同珍惜並維護這份得來不易的社會福利資源，讓長青幸福卡繼續成為長輩出門的最佳夥伴。