彰化縣長類初選結果邱建富有異議 陳素月：遵照中央查驗機制

民進黨中執會拍板建議徵召陳素月競選彰化縣長。 圖：陳素月服務處/提供

[Newtalk新聞] 民進黨選舉對策委員會今（24）日拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，但參與初選的前彰化市長邱建富仍有異議。陳素月表示，中央黨部有申請查驗的機制，一切遵照中央黨部的程序進行。

陳素月指出，因北捷重大公安事件，她全力支持暫緩提名記者會，此刻社會安全為重，祈願逝者安息、傷者康復。接下來將針對組織與政策進行盤點與規劃，民進黨彰化縣黨部針對鄉鎮市長與議員提名作業也將展開，她會和彰化縣黨部密切配合。

對於類初選競爭對手前彰化市長邱建富認為民調仍有疑慮，陳素月表示遵照中央查驗機制，個人則會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。

