彰化縣青年全球匯聯盟成立授證 集結企業二代動能以創新思維勇闖國際

▲彰化縣青年全球匯聯盟成立大會，彰化縣政府經綠處張寒青處長(前排左三)及彰化縣政府青年發展處陳柏村處長(前排右二)親臨祝福。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為凝聚在地青年力量、引領彰化產業接軌國際，「彰化縣青年全球匯聯盟」於1月31日舉行成立暨授證典禮。在彰化縣企業拓銷聯合協會的輔導下，本聯盟由彰化縣多位企業二代共同組成，期盼以創新思維與國際視野，帶領彰化中小企業勇闖全球市場，為地方產業注入新動能。

▲授證典禮由彰化縣政府青年發展處陳柏村處長(左三)代表王惠美縣長逐一頒發首屆理監事當選證書。授獎者為首屆副理事長葉建偉(右三)。（圖／記者林明佑翻攝）

典禮中，由彰化縣政府青年發展處-陳柏村處長代表王惠美縣長，頒授首屆理監事當選證書，象徵縣府對青年組織正式運作的高度肯定與支持。陳柏村處長表示，縣府長期重視青年參與公共事務與產業發展，期待青年全球匯聯盟成為串聯青年、產業與國際的重要平台。

▲輔導母會-彰化縣企業拓銷聯合協會葉政權理事長(左)致贈紀念品給與彰化縣青年全球匯聯盟首屆理事長楊依隆(右)，期勉青年領航，拓展新局。（圖／記者林明佑翻攝）

彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長張寒青亦到場祝福，肯定企業二代為產業注入新思維與新動能，並指出縣府透過SBIR創新研發計畫、海外參展補助等多元政策工具，正是為了協助彰化企業升級轉型、拓展國際市場，期盼青年世代善用資源，讓彰化品牌走向世界。

▲彰化縣青年全球匯首屆理事長楊依隆(右三)，頒發第一屆幹部聘書。（圖／記者林明佑翻攝）

彰化縣工業策進會總幹事洪榮章也蒞臨現場獻上祝福，期勉彰化縣青年全球匯聯盟能夠匯聚彰化產業力量，拓展全球視野，成為青年與產業攜手前進的重要推手。

彰化縣企業拓銷聯合協會理事長葉政權，特別頒贈新臺幣10萬元會務推展基金，支持聯盟在草創初期穩健站穩腳步，也充分展現企業第一代對第二代接班人與青年組織的高度支持與深切期盼，象徵世代傳承與共同打拚的精神。

彰化縣青年全球匯聯盟以「匯聚青年、鏈結世界」為宗旨，聚焦青年交流、文化傳承、專業培力、跨域合作、公益參與與青年政策倡議等五大方向。首屆理事長由泰泉食品執行長楊依隆出任，他表示，許多企業二代選擇返鄉接班，面對的不只是經營壓力，更肩負轉型升級與開拓市場的責任。青年世代熟悉新科技、品牌行銷與國際趨勢，未來聯盟將透過經驗交流、跨界合作與國際連結，協助會員企業提升競爭力，讓彰化不只是傳統產業重鎮，更成為具備創新能量與全球視野的產業基地。

彰化縣青年全球匯聯盟的成立，不僅象徵彰化企業世代交棒與青年崛起，更展現地方產業邁向國際、走向永續的重要一步，未來可望成為彰化青年與中小企業對外連結的重要平台。