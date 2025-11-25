彰化縣青年創業補助輔導 返鄉青年嶄露頭角

記者張溎壕／彰化報導

位於彰化市台鳳社區、以日系簡約風格為特色的「山寄製菓所」，近年在彰化縣政府青創輔導下逐漸嶄露頭角，屢獲伴手禮獎項肯定。今（26）日縣長王惠美前往視察該店，並對創辦人何彥霖投入在地創業的努力表達肯定。

王惠美表示，何彥霖返鄉創業已有11年，原從事美髮用品業務，因喜愛烘焙並持有烘焙證照，早年常自製甜點與親友分享，在口碑累積下於民國103年進入三民市場販售糕點。初期營運並不順利，他持續調整方向，並於112年成功獲得彰化縣青年創業補助，縣府並提供品牌形象優化與行銷協助，使其逐步打開知名度。

在彰化縣府輔導下，「山寄製菓所」品牌形象更加明確，並於同年榮獲「彰化建縣三百年金好禮十大伴手禮」。今年再度入選經濟部商業發展署「糕餅業深度輔導－升級優化體驗」廠商，店面也於今年9月完成整修，以更完整的店面空間迎客。

王惠美指出，彰化在地物產豐富，何彥霖將自身登山興趣與八卦山下風土結合，將「山川寄情」理念融入甜點製程，採用本地小農鮮奶、蜂蜜及時令水果，強調真材實料。

該店招牌「卦山桂圓核桃糕」今年同時入選「臺灣糕餅百大伴手禮」與「彰化百大伴手禮」，使用在地農友古法焙製龍眼乾製成；「百香鳳梨夏威夷牛軋糖」則以彰化金鑽鳳梨入料，去年獲農糧署「臺灣 TFS 水果之星」常溫伴手禮佳作。

