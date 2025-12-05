▲彰化縣響應中央政策全面禁止廚餘養豬，各校廚餘交由鄉鎮市公所清潔隊處理。（示意圖／AI生成圖片）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】行政院於今(114)年12月4日正式公布，自2027年1月起全面禁止廚餘養豬，並將2026年訂為轉型調整期。因應政策，環境部要求廚餘載運車輛需裝設GPS，以提升管理效能。彰化縣全力配合中央政策，並防杜廚餘再流入畜牧業造成疫情風險，由環保局統籌並督導各鄉鎮市公所強化廚餘管理工作，確保廚餘去化流程更安全、更透明。

為響應此政策並防範疫情風險，彰化縣環保局統籌並督導各鄉鎮市公所與清潔隊，強化廚餘管理與清運流程。環保局已於114年11月21日及114年12月3日行文通知，請各級學校及團膳業者配合本縣環保政策，將校園產生之廚餘交由各鄉鎮市公所清潔隊清運，不再流入養豬場。

學校需規劃校內適當的廚餘暫存區，避免日曬並保持通風，主動聯繫各鄉鎮公所清潔隊廚餘清運事宜，午餐供應廠商(團膳業者)則應配合學校、清潔隊指示，負擔廚餘分類、盛裝容器、瀝水整理、清運時間、環境消毒等工作。

經查彰化縣校園午餐契約規範第一條已明文規定適用法令之規定，基於法令應優先於契約適用之原則，各校與團膳廠商應立即配合環保政策調整，以維護公共衛生與防疫安全。

彰化縣各校若有每日清運校園廚餘需求，可經環保局協調彰化縣鄉鎮市公所清潔隊，再由團膳廠商依契約每日清運至清潔隊指定地點，惟學校仍應派員同行落實監管。學校與團膳廠商合意清運至養豬以外之再利用或公民營廢棄物處理場清除處理，學校亦須落實監督，避免防疫破口。

彰化縣政府將另案函告各校依政府採購法規定與團膳廠商協商廚餘清運政策執行細節，若廠商因而有減少成本之支出部分，應不予計價，如執行現況有變更，建議以變更契約內容以利執行。