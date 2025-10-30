彰化縣頒發國中會考獎學金 表揚23名優秀學生

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣政府今（31）日在和美高中舉行「114年度國中會考優異學生獎學金頒贈典禮」，現場氣氛熱烈，23名受獎學生及其家長到場觀禮，縣長王惠美親自頒發獎學金，並向學生們勉勵：「投資教育就是投資未來，希望每位孩子都能在家鄉接受良好教育，發揮潛能。」

王惠美指出，本學年度共有23名學生符合申請資格，其中1名5A++滿級分獲頒10萬元、3名5A獲5萬元、10名4A1B獲3萬元、9名3A2B獲2萬元。相較去年18位受獎學生，今年增加5位，反映縣立高中吸引更多優秀學生就讀，也顯示教育政策成效逐步顯現。

本年度唯一榮獲5A++滿級分的和美高中張博泰同學從國中階段即在和美高中就讀，屢次蟬聯全年級第1名，畢業時榮獲縣長獎。他在縣內第3次及第4次模擬考中均取得5A++佳績，成為彰化學子學習典範。

張博泰表示，選擇直升和美高中主要因熟悉的學習環境，加上多元課程與校外參訪資源豐富，更可利用獎學金購買音樂線上課程，讓學習更加完整。

縣府教育處表示，針對設籍彰化縣且透過免試入學或特色招生錄取縣立高中的國中畢業生，訂定「彰化縣政府獎勵國中畢業生升學縣立高級中等學校獎學金實施要點」，依學生教育會考成績核發獎學金，最高可達10萬元。入學後若每學年成績達年級前10%，可持續申請獎學金，鼓勵學生持續努力。

除了獎學金政策，縣府近年亦推出多項利多措施，包括一校一特色實驗班、培育運動菁英及藝術人才、校校國際視訊教室及駐校外師資、客製化美國遊學營、雙外師全英線上課程，以及CSUSM申請入學優惠條件等，旨在提供學生多元學習資源，提升在地升學誘因。

彰化縣政府今日於和美高中舉辦「114年度國中會考優異學生獎學金頒贈典禮」，縣長王惠美頒發共73萬元獎學金給23位優秀學子。（記者張溎壕攝）