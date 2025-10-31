彰化縣頒贈國中會考優異學生獎學金 7大教育利多措施鼓勵在地升學

▲彰化縣政府今日上午於和美高中舉辦「114年度國中會考優異學生獎學金頒贈典禮」，由縣長王惠美親自頒發73萬元獎學金給23位優秀學子。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府今（31）日上午於和美高中舉辦「114年度國中會考優異學生獎學金頒贈典禮」，由縣長王惠美親自頒發73萬元獎學金給23位優秀學子。王惠美表示，114學年度共有23名學生符合申請資格，其中5A++（10萬元）1名、5A（5萬元）3名、4A1B（3萬元）10名、3A2B（2萬元）9名，相較去年18位受獎學生增加5位，顯見成功吸引更多優秀學子選擇縣立高中就讀，未來也期盼逐步提升本地升學比例。

王惠美表示，今(114)年度榮獲5A++滿級分的是和美高中張博泰同學，張同學自國中階段即在和美高中國中部就讀，屢次蟬聯全年級第一名，畢業時榮獲縣長獎，在縣內第三次及第四次模擬考中均考取5A++的優秀成績，是彰化學子的學習典範。縣府為全面照顧彰化每位學子，特別提出國中教育會考精進教學減C提A方案，讓優秀的孩子更多元發展，並讓成績低於平均值以下的同學，也能突破學習困境，並拉高平均值。在教師用心指導下，表現更加卓越，為高中階段奠定良好基礎。

王惠美指出，投資教育就是投資未來，感謝議長謝典霖及所有議員對教育預算的支持。近年縣府提出7大利多教育措施鼓勵學生在地升學。讓孩子們依照各自興趣選擇適合的學校，留在家鄉就近讀書，節省通勤時間。

榮獲5A++滿級分的和美高中張博泰同學表示，選擇就讀和美高中的首要因素，是國中就在此就讀，直升高中可以待在熟悉的學習環境。其次是獎學金的誘因，能透過獎學金去購買所費不貲的音樂線上課程。加上學校多元的課程與校外參訪，豐富的資源對學習幫助很大，就近念書也很便利。

教育處表示，縣府針對設籍本縣、透過免試入學或特色招生錄取並就讀縣立高中的本縣國中畢業生，特別訂定「彰化縣政府獎勵國中畢業生升學縣立高級中等學校獎學金實施要點」，依其國中教育會考成績核發獎學金，最高可獲得10萬元入學獎勵。此外，學生入學後若每學年成績達年級前10%，就可持續申請獎學金，並推出一校一特色實驗班、培育運動菁英及藝術人才、校校國際視訊教室及駐校外師、客製化專屬美國遊學營、雙外師全英線上課程、享有CSUSM申請入學優惠條件等其他利多，盼能吸引彰化優秀學子在地升學。

七大利多如下：

利多一：5A++獎十萬升學獎學金

113學年度起，凡設籍彰化縣且為本縣國中畢業生，選擇到縣立高中就讀，依國中會考成績國、英、數、自、社五科達5A++、5A+、5A、4A1B、3A2B以上者，將分別發給入學獎學金十萬元、八萬元、五萬元、三萬元、二萬元。同時，鼓勵各位同學認真求學，未來每學年成績達年級前百分之十者，可持續申請獎學金，邁向心中理想的大學。

利多二：一校一特色實驗班

彰化藝術高中設立雙語實驗班；成功高中設立半導體實驗班；和美高中、二林高中及田中高中設立數理實驗班。同時積極連結大學端資源，持續發展高品質教育，成為學生求知最厚實的靠山。

利多三：培育運動菁英及藝術人才

每校均設有體育班，發展專長項目，造就體育人才；彰化藝術高中另設有美術、音樂、舞蹈班，成功高中設有音樂班，培養南、北彰具藝術潛力之學子，展現學生的多元稟賦。

利多四：校校國際視訊教室及駐校外師

每校均擁有造價3百萬國際教室，並配置一位外籍英語教師，除了協助國際視訊課程，也支援學校英語教學相關課程、活動及雙語教學計畫，營造沉浸式英語學習環境。

利多五：客製化專屬美國遊學營

為本縣5所完全中學的學子量身規劃暑假遊學營隊及國際志工服務，到美國實地學習，提升學生英語力與國際觀，獲得的學習證書及國際志工證書加值學習歷程檔案，對未來選擇國內升學或到國外留學都非常有幫助。

利多六：雙外師全英線上課程

與美國加州州立大學聖馬可斯分校(以下簡稱CSUSM)合作開辦全英語線上課程(以下簡稱IEP)，美方教師於線上授課的同時，駐校外師也在教室現場協同幫助學生學習，鼓勵發言及小組討論。每學期15次30小時的帶狀課程，提升英語聽說讀寫能力，以及接軌升學該校的語文檢測。目前已有55位學生取得證書。

利多七：享有CSUSM申請入學優惠條件

基於與CSUSM的合作備忘錄，IEP期末檢測達4級以上，可免托福或雅思，申請CSUSM條件式入學，為縣立完全中學的學生增闢國外留學管道。