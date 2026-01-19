彰化縣首屆孝行楷模選拔開跑 （圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府115年辦理縣內首屆孝行楷模選拔活動，鼓勵社會大眾主動發掘隱身於鄰里之間、長年實踐孝道且感人至深的真實故事，期盼凝聚更多正向能量，進一步營造互助、關懷與愛心的和諧社會。

彰化縣府表示，彰化縣一般民眾、村里長或學校教師等皆可為推薦人，於19日起，向本縣各鄉、鎮、市公所及各級學校、機關團體、企業提出推薦。彰化縣府將從28位彰化縣孝行楷模中，推薦3位具代表性之孝行故事參選今年「全國孝行獎」，讓彰化的感人事蹟躍上全國舞台，傳遞溫暖力量。

彰化縣府指出，每一份看似平凡的行動，都是支撐家庭與社會穩定的重要基石，身邊長年照顧親長、以行動展現堅毅與溫情的孝行人物，都值得被社會看見。透過首屆孝行楷模選拔活動，期盼凝聚更多正向能量，進一步營造互助、關懷與愛心的和諧社會