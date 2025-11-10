彰化縣「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀 長輩展現時尚自信風采

彰化縣「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀登場， 長輩展現時尚自信風采。圖／記者鄧富珍攝





彰化縣政府自114年7月起舉辦一系列重陽敬老活動，9日上午於亞太鹿港渡假村舉行「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，縣長王惠美特別到場與長輩們同樂，展現對長者社會參與的重視。活動由縣府與弘道老人福利基金會彰化服務處共同主辦，並由年輕服飾品牌QUEEN SHOP董事長游鎮光熱情贊助68套新潮服飾及配件，連續6年支持此活動，總價值逾百萬元。

本次走秀邀請全縣各鄉鎮市社區照顧關懷據點長者參與，以五種風格服飾搭配五首歌曲，融合懷舊與流行元素，打造一場銀髮時尚饗宴。兩位最高齡的86歲阿嬤——大村鄉茄苳社區的林千惠與黃玉仔，更以自信笑容征服全場。林阿嬤雖曾因車禍導致身體不便，仍堅持參加，以「要動起來、保持健康」為座右銘；而初次登台的黃阿嬤則希望透過活動看見「不一樣的自己」，勇敢展現最美風采。

王惠美縣長表示，感謝QUEEN SHOP多年支持，讓長輩們能穿上年輕又時尚的服飾，感受青春與活力。她強調「要活就要動」，鼓勵長者走出戶外、融入社會，保持愉快心情與健康體態。縣府持續推動多元活動，包括11月22日「銀髮換數師拉密大賽」，讓長輩透過遊戲訓練反應與思考，並與年輕世代互動交流；11月23日還將舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，展現長輩的健康與活力。

活動現場氣氛溫馨熱烈，長者們穿著亮麗服裝，自信走上伸展台，散發優雅風韻與正能量，充分展現「我愛我的老樣子」的精神，讓銀髮時尚成為最動人的風景。

