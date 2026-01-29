彰化縣114學年度第二學期校務發展會議 攜手各校持續提升教育

▲彰化縣長王惠美主持114學年度第二學期中小學校務發展會議，與全縣各級中小學校長共商校務發展並表揚績優學校，感謝校長長期站在教育第一線，為彰化孩子打造安全、友善且充滿希望的學習環境。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於今（29）日在田尾國中召開「114學年度第二學期中小學校務發展會議」，由縣長王惠美親自主持，邀集全縣各級中小學校長齊聚一堂，共同研討校務發展方向，並表揚績優學校，感謝校長長期站在教育第一線，為彰化孩子打造安全、友善且充滿希望的學習環境。同時期勉校長持續秉持教育理想與抱負，扮演學校領航者的角色，帶領學校團隊與縣府攜手前進，為彰化教育再創嶄新里程碑。

▲彰化縣長王惠美主持114學年度第二學期中小學校務發展會議，與全縣各級中小學校長共商校務發展並表揚績優學校，感謝校長長期站在教育第一線，為彰化孩子打造安全、友善且充滿希望的學習環境。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，114年彰化教育成果亮眼，全國語文競賽獲17項特優，全國運動會勇奪5金14銀17銅，共36面獎牌，創近五屆新高，自由車場地錦標賽橫掃9面金牌，成就本縣殊榮。並榮獲教育部防災教育評選「卓越點燈獎」，以及10所學校通過2025 KDP全國學校經營與教學創新國際認證，這些都是各位校長帶領學校團隊與縣府共同努力的成果。

王惠美指出，縣府秉持「以學生為本」的核心理念，將教育視為施政重點，持續投入資源，打造優質學習環境。除積極推動英語教育與國際交流，建置68校英語國際村，引進外師高達140多位，並補助縣高學生美國遊學課程，114年更首次帶領國中師生前往新加坡見學，也持續深化與日本長野縣姊妹校交流，讓孩子放眼世界、走向國際。此外，「書福悅讀」計畫累計投入6,550萬元，並優化學校圖書館、建置社區共讀站與英文愛的書庫，114年更設立全縣首座理財愛的書庫。「美的方程式」計畫也改善91所校園空間，讓孩子在美感與品質兼具的環境中快樂學習。

王惠美進一步指出，面對教育快速變革，期勉各位校長善用AI科技與大數據技術提升校務治理效能，並重視學生的社會情緒學習，透過同理、關懷與尊重，營造溫暖、安全及充滿信任的校園文化。最後感謝三大協會理事長對各校的協助，縣府將持續與各校並肩同行，攜手打造前瞻、多元、優質的彰化教育。

彰化縣政府教育處長蔡金田表示，教育是培育優秀人才及社會中堅的必要途徑，也是本縣施政重點。縣府將持續協助各學校提升軟硬體兼具的教育品質，與各校同心協力，引領彰化孩子航向廣闊的天空。