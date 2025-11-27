彰化縣115年元旦升旗在鹿港體育場 鹿港老街踩街集點換國旗方巾
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接中華民國115年元旦，彰化縣政府將於115年1月1日（星期四）上午8時至11時，在鹿港鎮立體育場舉辦「迎光啟程．彰化飛揚」元旦系列活動。彰化縣長惠美誠摯邀請縣民朋友在新年的第一天清晨，與家人、朋友一同參加元旦系列活動，到場歡慶元旦新年喜悅！
本次元旦活動精彩多樣，內容包括元旦升旗典禮、公益園遊會、政令闖關宣導、踩街活動、親子手作體驗及摸彩等。活動特別推出「闖關卡集點活動」，民眾只要於現場參與公益攤位互動或購買商品，集滿十點即可兌換「元旦紀念手提袋」1只。親子手作區則提供粉彩書籤、絹印紅包袋、造型氣球、手繪燈籠等多項體驗活動，讓大小朋友都能在元旦早晨共享歡樂時光。
升旗典禮結束後，全程參加鹿港老街道踩街巡遊，憑集點蓋章的踩街券，可兌換限量「國旗方巾」1個及「摸彩券」1張，當天摸彩活動有超過數80項以上的獎品，包含電視機、腳踏車等豐富好禮，為新年增添更多驚喜！
感謝鄉親們的熱情支持，本次活動自開放網路報名後非常踴躍，原規劃2,000個網路名額於2日內即全數額滿。為回應大家的期待，縣府將再加開1,000個網路名額，同時活動當日現場亦提供1,000個現場名額，讓更多鄉親參與。凡報名成功者，均可於元旦當日領取「小國旗」、「闖關卡」及「踩街券」，歡迎大家攜手「迎光啟程、彰化飛揚」，以充滿希望與能量迎接嶄新一年的到來！
