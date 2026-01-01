▲彰化縣115年多項新制報乎你知，生育、健康、友善停車全面到位。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】春去秋來，時序邁入嶄新的一年。彰化縣長王惠美率領縣府團隊，由衷感謝全體縣民多年來對縣政的支持與肯定。未來，縣府將持續秉持「宜居、宜養、宜遊」的理念，傾力打造幸福城市；自115年起，更推出多項貼近民生的新制措施，從生育支持、孕產照護、長者健康到身障友善環境皆全面升級，並結合中央政策資源，致力減輕家庭生活負擔，與縣民攜手迎接更好的生活。

在生育與孕產政策方面，彰化縣政府再度加碼生育補助，自115年1月1日起出生的新生兒，第一胎補助新臺幣3萬元、第二胎5萬元、第三胎以上8萬元，以實質行動支持家庭生養。另推動「好孕卡」政策，孕婦每完成一次產檢即可獲得500元電子票證補助，最高補助14次，協助準媽媽安心完成產前照護。

在健康照護與友善措施上，縣府積極推動長者疫苗防護，自115年1月20日起，設籍彰化滿1年的65歲以上長者（含55歲以上原住民），低收入及中低收入戶長者全額免費接種2劑帶狀疱疹（皮蛇）疫苗；一般長者僅需自付6,000元，即可完成2劑帶狀疱疹接種（市價18,500-20,000元），強化高齡健康防線。此外，持有效身心障礙停車證及專用車牌者，於彰化縣路邊收費停車格停車，每日累計4小時免費，持續營造無障礙友善交通環境。

除彰化縣政府推動多項福利政策外，中央115年起亦同步調整多項制度，與地方政策形成互補，包括調升最低工資至每月29,500元、每小時196元，並放寬育嬰留職停薪與家庭照顧假申請彈性，同時強化勞工病假保障，讓勞工在家庭照顧與健康需求上更有彈性與保障。

在弱勢照顧層面，中央亦加碼生活補助措施，低收入戶與中低收入戶每月分別加發補助，並同步調升多項生活津貼，彰化縣政府將持續協助符合資格的縣民進行申請，確保社會福利不漏接、照顧弱勢不中斷。

彰化縣政府表示，115年新制以縣民需求為核心，結合中央資源擴大政策效益，從生育、健康、無障礙友善等各層面提升服務品質。未來將依據執行情形持續檢討與精進各項措施，讓福利照顧落實到位，共同打造讓所有縣民更安心、更有感的「美好彰化 幸福城市」。