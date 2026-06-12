將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲彰化縣115年失業者職業訓練招生開跑，多元課程助民眾培養一技之長，部分熱門班別進入最後報名階段，符合資格最高補助100％並可申請職訓生活津貼。（圖／ 彰化縣政府勞工處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為協助失業民眾提升專業技能、強化就業競爭力，彰化縣政府115年度規劃辦理失業者職業訓練課程，目前已陸續開放招生，其中部分熱門工業類班別已進入最後報名階段。縣府提醒，有意培養第二專長、轉換職涯跑道或重返職場的民眾，把握報名機會；符合資格者最高可享100％訓練費用補助，並可依規定申請職業訓練生活津貼，減輕參訓期間經濟負擔，安心學習、提升職能。

今年度職業訓練課程緊扣產業發展趨勢及企業用才需求，開設綠能電動機車維修、CNC程式設計、智慧機電、消防與電信工程、電腦繪圖與3D列印等掌握工業趨勢核心技術課程，同時規劃空間規劃、AI財務應用、不動產專業人才、花藝佈展、農特產品加工、智慧農業、寵物美容、西點烘焙暨飲調、中餐暨健康餐盒料理等多元職類，提供民眾依照興趣及職涯規劃選擇適合課程。除專業技能培訓外，並結合證照輔導及就業媒合機制，協助學員提升實務能力，順利銜接就業市場。

廣告 廣告

此外，縣府今年結合大型就業博覽會辦理「職尋小學堂」系列活動，分別於6月27日在秀水高工、7月25日在景崧文化教育園區、8月22日在彰泰國中及10月3日在和美實驗學校舉行，以「民眾生活六大面向」為主軸，融合各類職訓課程特色，採主題式、分區展示及實作體驗方式辦理，透過「看得到、摸得到、學得到」的互動體驗，讓民眾實際了解各項職業訓練內容，並提供現場即時諮詢服務。

在訓練補助方面，民眾報名參加職前訓練，符合相關資格並檢附證明文件者，政府全額補助訓練費用；一般失業者亦可補助80％訓練費用。另符合資格者可依規定申請職業訓練生活津貼，協助減輕參訓期間經濟負擔，讓學員無後顧之憂，安心精進專業技能。

另彰化縣政府持續推動各項就業促進措施，除大型就業博覽會外，全年預計辦理超過200場小型及單一徵才活動，積極協助企業延攬人才及民眾求職、轉職；同時辦理百工百業、社有所需壯有所創及女力展翅等免費創業研習課程，邀請業界實務講師分享創業經驗與行銷技巧，提供民眾多元就創業支持資源。

縣府歡迎有意提升職能、培養一技之長或重返職場的民眾踴躍報名參訓，把握政府補助資源，為自己的職涯發展創造更多可能。相關職業訓練課程、創業輔導及徵才活動資訊，可洽彰化縣政府設置8處就業服務台、撥打免付費專線0800-529191（我愛就業就業），或至彰化縣政府勞工處網站、勞工處臉書粉絲專頁及台灣就業通職前訓練網查詢最新資訊。

彰化縣政府勞工處網站(https://labor.chcg.gov.tw )

勞工處臉書粉絲團(https://www.facebook.com/labor.chcg/)

台灣就業通網站 (https://its.taiwanjobs.gov.tw/)