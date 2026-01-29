彰化縣115年春節敬軍活動 向國軍官兵致上最高謝意

▲為感謝國軍官兵保鄉衛國及對協助地方救災等工作，彰化縣政府今日邀請縣轄駐軍彰化縣後備指揮部等17個單位主官及代表，進行意見交流，並由縣長王惠美致贈各單位春節加菜金計30萬元。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為感謝國軍官兵保鄉衛國及對協助地方救災等工作，彰化縣政府今(29)日邀請縣轄駐軍彰化縣後備指揮部等17個單位主官及代表，進行意見交流，並由縣長王惠美致贈各單位春節加菜金計30萬元。餐後安排參訪彰化縣埔心鄉蘑菇部落休閒農場，以感謝各駐軍單位及新兵訓練中心，對縣籍子弟兵、縣民及縣境安全的付出與奉獻。有國軍弟兄堅守崗位，縣政建設才得以順利推動，利用農曆年前敬軍慰問，代表所有彰化縣民致上最高的敬意與謝意。

廣告 廣告

王惠美表示，轉眼間春節即將到來，先向大家拜個早年。面對當前局勢，我們必須做最壞的打算與最好的準備，感謝三軍弟兄長期保家衛國、支援彰化防災救災及維護縣民安全，同時感謝後備弟兄參與動員演訓與社會服務，成為國家安定的重要力量。縣府將全力配合軍方需求，成為大家堅實的後盾，共同守護家園。

王惠美指出，彰化擁有16家觀光工廠、26個休閒農場及13個商圈，以及八卦山「月影燈季」，展期至3月1日，夜間有雙IP跳跳馬Rody與櫻桃小丸子加持的璀璨燈光秀。美術館更有現代藝術大展，緊鄰的天空遊戲場也是親子遊憩的首選。大年初一至十三「花在彰化」也將於溪州公園盛大登場。考量軍中生活辛勞，若各單位有參訪需求，縣府將協助安排，歡迎大家休假時間到訪彰化各處，體驗人文風情，品嘗在地美食。

何少將表示，感謝縣府長期支持國防政策，對官兵給予關心與協助。在王縣長縣府團隊支持下，配合全體官兵的努力，去年各項任務都順利完成，對此深表感謝。未來將持續精進國軍的各項戰備任務，持續守護最愛的家園。

民政處表示，縣府今日邀請國軍部隊計有陸軍第十軍團、彰化縣後備指揮部、中部地區後備指揮部、彰化憲兵隊、陸軍砲兵部隊測考中心、海巡署第三岸巡隊鹿港機動巡邏站、海巡署彰化查緝隊、國防部軍事安全總隊中部地區工作站、內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心、陸軍302旅、陸軍104旅、陸軍257旅、陸軍101旅、陸軍203旅、海軍新兵訓練中心、海軍陸戰隊新兵訓練中心、彰化縣後備旅等17個單位，參與春節敬軍活動，藉此向保家衛國的國軍弟兄表達謝意。縣府將持續與國軍單位同心協力，維繫良好互動，共同為守衛國家及縣境安全而努力。