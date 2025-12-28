彰化縣115年開化寺前民族路兩側蟬聯最高地價區段

一一五年地王仍由彰化市的民族路東側-中華路至合作金庫彰營支庫商業區蟬聯。（記者方一成翻攝）

彰化縣一一五年公告土地現值及公告地價作業，業經彰化縣地價及標準地價評議委員會評議通過，一一五年地王仍由彰化市的民族路東側-中華路至合作金庫彰營支庫(商業區)蟬聯，宗地公告土地現值每平方公尺二十一.五八萬元(每坪約七十一.三萬元)，相較去年微幅調漲0.六一%；公告地價為每平方公尺九.三六萬元(每坪約三0.九萬元)，與前期持平未調漲。

縣府地政處今（二十八）日表示，一一五年地價調查作業期間（一一三年九月二日至一一四年九月一日），全縣不動產實價登錄買賣案件交易量較前期減少，成交價格及地價調查結果，則微幅上漲。整體而言不動產市場呈現「量縮價穩」趨勢。

本次考量地價變動情形、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾負擔能力等因素，及檢討地價區段間之地價均衡性，經本縣地價及標準地價評議委員會綜合評估通盤考量後審議結果，公告土地現值整體較一一四年微調二.一六％，全縣二十六鄉鎮市共七,七二0個地價區段有約三成凍漲；至於公告地價整體較一一三年微調三.六四％，採漸進平穩方式調整，地價區段亦三成左右凍漲。預計於一一五年一月一日依法公告。

縣府地政處再次提醒，公告土地現值係為課徵增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，民眾若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響。另因一一五年適逢重新規定地價，本縣受理申報地價期間為一一五年一月二日至一一五年二月二日上午（末日遇星期六順延，星期例假日不受理申報），並提供現場、郵寄、傳真及網路申報地價方式，土地所有權人或管理人可擇一方式向轄區地政事務所申辦。另依據平均地權條例第十六條規定，土地所有權人得參考一一五年公告地價在增減二0％以內申報地價；如未辦理申報地價者，則按公告地價八0％作為申報地價，該申報地價並依法作為課徵地價稅之基準。