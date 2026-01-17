彰化縣119消防節活動登場，盛大表揚192位績優人員。圖／彰化縣政府提供





為慶祝119消防節，彰化縣消防局於今（17）日下午在鹿港鎮文開國小舉辦119消防節慶祝表揚活動。今年選在歷史文化底蘊深厚的鹿港舉行，結合新祖宮、老街與桂花巷等特色景點，將消防專業、防災教育、在地信仰與觀光元素融為一體，展現別具特色的消防節風貌。

彰化縣長王惠美親自出席表揚114年度192位績優消防、義消、防火宣導及救難志工人員，並表示稍早前往新祖宮參拜祈福，期盼守護縣民及消防夥伴在新的一年平安順遂。王縣長指出，119不僅是民眾生命財產安全的保障，更是所有消防及義消人員的榮耀日，感謝第一線同仁全年無休的辛勞付出。

王縣長也感謝議會對消防預算的支持，縣府自108年至114年共投入4億4,300萬元汰換救災裝備與消防車輛，近兩年並獲民間捐贈32輛、總價值破億元的救護車。目前全縣26鄉鎮市皆配置至少1名高級救護技術員（EMT-P），並建置AI精準消防平台，榮獲「韌性與創新獎」，未來將持續擴充專業人力，提升緊急救護品質。

活動當天先由王縣長率領消防、義消及地方代表前往鹿港新祖宮祈福，祈求風調雨順、出勤平安；隨後在鹿港老街與桂花巷規劃「觀光×防災」闖關體驗，透過火災逃生、CPR及家庭防災等互動關卡，寓教於樂，深化民眾防災意識。

典禮共頒發13類獎項，包含全國鳳凰獎、消防楷模、救護英雄榜及重大災害搶救有功人員等，共192人獲獎，場面隆重溫馨，展現彰化消防團隊守護鄉親的堅實力量。

