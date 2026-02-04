彰化縣14名國高中拳擊選手 獲選國家代表隊 （圖／彰化縣政府提供）

彰化縣國高中拳擊選手在「2026年達卡青年奧運資格賽國手選拔賽」及「2026年國際U15、U17、U19拳擊錦標賽國手選拔賽」中，表現亮眼，二林高中、彰化藝術高中及員林國中，共計14名青少年選手獲選拳擊國家代表隊。



員林國中共有7位選手入選國手，涵蓋U15與U17多個量級，將於5月1日至16日代表國家前往烏茲別克斯坦參加國際賽事，為國爭光。



二林高中在青年奧運資格賽及國際U17、U19國手選拔中，共有4位選手獲選國手。其中，選手洪辰寧同時於2項賽事獲選國手，成績格外亮眼。將分別於3月前往泰國曼谷參加青年奧運資格賽、5月赴烏茲別克斯坦、7月出征印尼雅加達，透過高強度國際賽事累積實戰經驗。

彰化藝術高中體育班拳擊隊有3位選手入選國手，取得青年奧運資格及國際U17、U19賽事代表權。將於3月、5月及7月陸續前往泰國、烏茲別克斯坦及印尼雅加達參賽，持續累積國際競技歷練。