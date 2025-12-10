彰化縣2025永靖謝平安13日起熱力登場 傳承地方鄉情

彰化縣2025永靖謝平安，12月13日起熱力登場，多元美食饗宴、宗教文化活動傳承地方鄉情。（圖：成美文化園區提供）

2025彰化「永靖謝平安家年華」12月13、14日舉行。頂新和德文教基金會有感於傳統文化式微，和地方各界持續推展「謝平安文化」習俗，今年創新高、席開338桌，邀請全民前來永靖參加「千人搓湯圓」、品嚐最道地的「平安宴」，讓「謝平安」盛會能永流傳。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充，為傳承「永靖謝平安」傳統文化，從2019年起結合地方人士重啟「謝平安」慶典，今年已邁入第7屆，越辦越盛大，已逐漸廣為推展成屬於全世界「永靖人」的家庭日；特別擲筊請示「永安宮」主神，把每年國曆12月第2週的六、日訂為「永靖謝平安家年華」舉辦日。

頂新和德文教基金會有感於傳統文化逐漸式微，特別與「永靖共好協會、成美文化園」，攜手打造更多元又豐富的活動內容，除了有經典神尊遶境、千人搓湯圓、扮仙戲、散策市集與晚間煙火，今年還新增 「擲筊迎福」，梅花平安宴桌數多達338桌、再創歷年新高，連晚會活動內容也大幅升級，首度邀請《超級夜總會》前來「成美文化園區」登場，味全龍球星陳子豪等人，會同韓籍啦啦隊女神李多慧，率同張晴、口水等成員，前來和民眾同樂。

2025永靖謝平安12月13日起熱力登場，多元美食饗宴、宗教文化活動，邀請全民前來謝平安、傳承地方鄉情！（圖：李河錫攝）

主辦單位表示，成美文化園區座位安排相當舒適完整，「平安宴」除了針對永靖鄉民與外來遊客規劃有保留觀賞席次，自由入場民眾也能享受舒適觀賞和體驗區；最為壓軸「煙火秀」將點亮夜空，把「永靖」渲染得璀璨動人的不夜城；邀請民眾全方位感受「永靖鄉」豐富的文化脈動，一起前來迎接最美好的歲末盛宴。（李河錫報導）