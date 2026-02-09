彰化縣2026員林燈會2月14日浪漫點燈

彰化縣「2026員林燈會」，2月14日起浪漫點燈。（圖：李河錫攝）

彰化縣員林市公所為了呈現新年新氣象，將在員林公園盛大舉辦「2026拾光員林、幸福加瑪」元宵燈會，訂於2月14日晚間正式浪漫點燈；並以「萬歲皇朝、駕馬迎春」為主題，歡慶「員林市升格」10週年，希望幸福循環、不斷加碼，帶領員林市將邁入下個10年的新盛世！

位在南彰化最大城市的「員林市」，今年正逢升格縣轄市10週年，市公所特別把「員林公園」妝點得五彩繽紛、閃耀輝煌，將盛大舉辦「2026拾光員林、幸福加瑪」元宵燈會系列活動；代理市長賴致富表示，今年主題燈作品為「萬歲皇朝、駕馬迎春」，最主要就是希望「幸福循環、不斷加碼」，在歡慶「員林」升格成「縣轄市」10週年之際，能夠邁向下一個繁盛的10年；並期盼新的一年，在市民代表會的支持下，持續推動各項建設及福利措施，包含廚餘機補助、市民意外險等；也特別感謝「彰化縣政府」對員林市各項政策及經費的大力支持，讓「員林」成為受到各界寵愛的幸福城市。

廣告 廣告

喜迎升格員林市10週年！彰化縣「2026員林燈會」，2月14日起浪漫點燈。（圖：李河錫攝）

彰化縣城觀處長王瑩琦則表示，「2026員林燈會」與「彰化月影燈季」、「花在彰化」已連結成彰化三大走春景點，並強調，只要前往各景點走春打卡，就能參加新春摸彩活動，將有機會抽得iphone17等大獎，邀請全國鄉親春節連假，前來彰化旅遊，品嚐美食、欣賞亮麗的燈海。

「2026員林燈會暨元宵節活動將於2月14日晚間在員林公園浪漫點燈，展期到3月8日止。」「員林燈會聯名提燈，將從年初一到初三，以及228連假三天(2/27-3/1)晚間6時30分發放，讓大家一起把幸福光芒帶回家！加入員林市公所Line就可在2月17日(大年初一)索取光影票卡，並參與3場光影劇場活動，集滿3枚章戳，可兌換限量幸福泡泡風車；2月14日（六）盛大點燈儀式，將邀請民歌女神于台煙，以及兩度入圍金曲獎「最佳演唱組合」的 VH 接力演出；2月27日（五）晚間7時元宵晚會，邀請到KMF極限火舞團，還有年輕人喜愛的超人氣樂團芒果醬 Mango Jump。市公所永遠把鄉親的歡樂與期盼放在首位。賴代理市長跟大家說好不見不散！（李河錫報導）