彰化縣2026國際海牛文化節擲聖筊請示媽祖擇定6月7日登場

彰化縣「2026國際海牛文化節」，擲聖筊請示「媽祖」，擇定6月7日歡樂登場。（圖：彰化縣政府提供）

彰化縣政府為薪傳漁村特有的「海牛文化」，推展沿海觀光產業，將規劃在芳苑沿海盛大舉辦「2026國際海牛文化節」；在縣長王惠美率領地方士紳、前往「芳苑普天宮」擲筊杯向「媽祖」請示下，擇定在國曆6月7日盛大舉辦「海牛文化節」系列活動；歡迎全國民眾屆時前來共襄盛舉！

「海牛文化」是彰化芳苑沿海所保留特有漁村文化；當地民眾從清朝、日治時期，就在「潮間帶」養殖俗稱「珍珠蚵」的牡蠣，養殖漁戶經特殊訓練「黃牛」成為「海牛」，專門協助漁民前往潮間帶經營蚵田、及採收載運牡蠣上岸；在「海牛學校」魏清水校長努力推廣下，「海牛文化」在2020年登錄為彰化縣第1個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產。

彰化縣縣長王惠美強調，為保存傳統養殖牡蠣技巧及特有「海牛文化」，從8年前開始，年年都在夏季舉辦「國際海牛文化節」；今年度，依照歷年傳統，再度會同地方各界，前往「芳苑普天宮」擲筊杯請示「媽祖」，連續獲得5個聖杯允諾下，擇定在國曆6月7日、將盛大舉辦「2026國際海牛文化節」系列活動！

彰化縣無形文化資產「2026國際海牛文化節」，經請示「媽祖」，獲得5個「聖杯」，擇定6月7日歡樂登場。（圖：李河錫攝）

王惠美縣長並歡迎全國鄉親，屆時務必要來芳苑鄉參與「2026國際海牛文化節」盛會，前來拜媽祖、體驗海牛文化，漫步海空步道、觀賞潮間帶豐富生態之美。

芳苑鄉長林保玲，則感謝王惠美縣長所率領縣府團隊的用心推廣，每年舉辦「國際海牛文化節」，已成為全台唯一、保存最完整的海牛文化，並打造芳苑「海空步道」，每年都吸引龐大人潮前來芳苑鄉旅遊，歡迎鄉親利用春節假期前來芳苑觀光、走春。

芳苑「白馬普天宮」總幹事鄭建上則表示，「海牛文化節」因需要配合潮汐，舉辦的日子向來難以決定，今天由王惠美縣長親自擲筊請示、「媽祖婆」慈悲，很快就應允擇定在國曆6月7日辦理；歡迎全國鄉親前來芳苑體驗古早的牛車採蚵文化，還能品嚐美食、欣賞沿海生態美景。（李河錫報導）