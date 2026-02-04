彰化縣2026金馬奔騰福耀田中年貨大街12日熱鬧開賣

彰化縣「2026金馬奔騰、福耀田中」年貨大街，12日起熱鬧開賣！（圖：資料照片）

彰化田中鎮公所為協助在地產業拓展年節商機，訂於2月12日起，在「米寶親子公園」盛大推出「2026金馬奔騰、福耀田中」年貨大街，邀集近百個南北雜貨、應景年貨以及美食攤商前來共襄盛舉，開賣到2月15日！希望帶來賞燈會消費人潮，品嘗在地美食、體驗在地文化與年節氣氛，一起歡樂迎新年！

就要過農曆新年，彰化田中鎮公所，為便利鄉親們採買年貨，並引進人潮前來欣賞田中燈會、品嚐在地美食小吃，從2月12日起、一連4天，在「米寶親子公園」盛大推出「2026金馬奔騰、福耀田中」年貨大街；鎮長蕭淑芬表示，去年首度在「年貨大街」推出滿額禮活動，成功帶動消費人潮與買氣，締造千萬的消費商機，獲得攤商與民眾一致肯定；今年度則是持續加碼，不但把「抵用券」紅包抽抽樂，總金額從去年25萬加碼到30萬元；滿額禮品項更特別精選多款實用好禮，消費滿1,600就送精美餐具組、滿3千送保溫瓶、滿5千就送優質湯鍋或不沾煎炒鍋，因數量有限、送完為止；籲請民眾把握有限活動時機，前來選購年節物資，享受歡樂迎新年的景象，以及超值回饋。

「福耀田中」年貨大街開賣當天，將同步啟動全新亮相的「米寶主燈」，可愛吸睛的造型搭配節慶燈飾，是親子拍照與打卡新亮點；參加民眾還能領到神秘小禮物！12及13日一連2天晚上，在活動服務台，將限量發送「幸福許願馬」充氣小提燈，呼籲民眾把握時間。，蕭淑芬鎮長，誠摯邀請鄉親們，在春節前夕前來田中年貨大街，一起辦年貨、拚經濟、迎新年，感受最富有人情味的年節氣氛。（李河錫報導）