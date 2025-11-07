彰化縣8旬老婦跌落灌溉溝 暖警漏夜協尋避免憾事發生

彰化縣8旬老婦外出訪友，卻迷途跌落農田灌溉溝，暖警漏夜協尋、避免憾事發生。（圖：警方提供）

彰化縣芳苑警分局表示，一名家住芳苑鄉的8旬老婦人，原本是在6日午後前往附近訪友聊天，約在下午4點多離開返家；不料，入夜後其丈夫一直等不到老伴如期回家，憂心仲仲的向住在「新北市板橋區」的兒子查詢與告知，其兒子心急如焚趕到鄰近警察機關報案、跨縣市展開協尋，並打電話回家鄉，請求村長幫忙協尋。

芳苑警分局路上派出所副所長林進南，原本已服完勤務準備下班回家，在接獲這起緊急協尋通報求助案件後，立即返回所內指揮調度，並會同村長、寺廟總幹事、村民及親友，共計有30多人，兵分多路漏夜展開搜尋，並指派警員李東玟調閱各路口監視系統，發現老婦人疑似是往村長辦公室的北方行走，經集中協尋人員，往附近的田間小路展開地毯式搜救行動，終於在深夜的產業道路旁的水溝岸邊，尋獲滿臉沙土、身體虛弱的老婦人，經警方初步檢查老婦的健康狀況，所幸並無大礙。

隨後警方立即通知家屬，先將老婦人送往醫院檢查，以確保安全；家屬們對於警方和村民積極協助則是感激不已。

芳苑警分局長宋俊良，除了高度肯定路上所林副所長的積極協尋，並強調員警守護的不只是治安，更是人與人之間最真摯的溫暖；面對高齡化社會的到來，在鄉間常有長者不慎迷途，警方將持續秉持「同理心」與「人本關懷」精神，來守護每一個迷途者都能安全回家。（李河錫報導）