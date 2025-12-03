彰化美術館「十年藝覺金石夢」 賴錦源10年心血完整呈現

記者張溎壕／彰化報導

「一棒接一棒，棒棒是強棒！」彰化縣立美術館美術家接力展第117棒「十年藝覺金石夢」，今（3）日開幕，邀請到書法篆刻藝術家賴錦源老師，以10年心血呈現書法、篆刻及玉石、陶雕、銅印作品，開幕式在縣長王惠美及多位藝術愛好者見證下舉行，現場氣氛熱烈。

活動中，賴錦源老師捐贈書法作品〈八卦山大佛〉予彰化縣政府，文化局表示將納入典藏，未來作為展覽展示及教育推廣使用。王惠美指出，此次展覽作品超過400件，包括書法70件、玉石篆刻300方、陶雕20件及銅、銀印10件，完整呈現賴老師10年的創作心血與多方才華。

王惠美表示，賴錦源出生於田中、深耕員林，其人生歷程本身就是一段追夢故事。過去從事工科與模具設計的他，因一次書法展觸動心弦，開始學習書法，並踏入藝術創作。10年間，他以書法、篆刻、玉石、陶瓷及金屬等多種媒材探索創作，把生活感悟化為刀痕墨韻，形成獨具風格的藝術路徑。

王惠美指出，展覽中作品受戰國古璽與清代碑帖派影響，風格質樸自然，拙趣中見神采。賴老師將工科背景的精準與結構美學融入創作，使作品兼具古意與現代感。他也是國內少數能從創作到製作一手完成的篆刻藝術家，多次在玉山美術獎、磺溪美展等獲獎，展現深厚實力。

賴錦源表示，此次展覽名稱「十年藝覺金石夢」取自杜牧詩句「十年一覺揚州夢」，10年來專注書法與篆刻研究，將書法精神帶入篆刻，並運用石材、玉石、銅印等多種材質。特別是銅印創作需以敲擊方式完成，他透過技術與藝術結合，將生活經驗融入作品。