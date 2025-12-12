彰化翁走行穿道遭汽車撞倒 身體擦挫傷送醫

（中央社記者鄭維真彰化12日電）陳姓女子今天上午開車於彰化市雲長路要左轉中山路一段時，撞倒走在行人穿越道上的蕭姓老翁，導致老翁多處擦挫傷送醫，幸未有生命危險，詳細肇事原因待警方釐清。

彰化縣警察局彰化分局今天表示，上午7時許獲報，彰化市中山路一段與雲長路口有汽車與行人事故，立即派員到場處理。

警方初步了解，42歲陳姓女子駕駛自小客車，沿雲長路左轉中山路一段時，未停讓行人通過，不慎碰撞行走於行穿道上的71歲蕭姓老翁，造成老翁臀部、手腳及頭部多處擦挫傷，意識清楚送醫。陳女無受傷，無酒駕情事。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，汽車駕駛行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過而肇事致人受傷者，可處新台幣1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1至2年；如致人重傷或死亡者，處3萬6000元罰鍰，吊銷駕照。（編輯：黃世雅）1141212