彰化翁騎車左轉撞民間救護車 手腳擦挫傷送醫

（中央社記者鄭維真彰化2日電）84歲陳姓老翁昨天騎機車行經彰化縣埔心鄉彰化醫院附近，突然從外側車道左轉，與1輛民間救護車碰撞，造成老翁手腳擦挫傷，救護車上人員及病患無受傷，詳細肇事原因待釐清。

彰化縣警察局溪湖分局今天說明，昨天上午近10時，陳姓老翁騎機車於埔心鄉中正路二段與興霖路口左轉跨越2車道，與行駛於內側車道的民間救護車發生碰撞，導致機車車頭受損、救護車左車身損壞。

陳姓老翁手腳有多處擦挫傷，由於事故地點在消防分隊及醫院旁，救護人員獲報迅速抵達將其送醫。

警方表示，事故發生時，民間救護車載有1名病患，車內人員皆未受傷；老翁及民間救護車駕駛酒測值均為0，確切肇因尚在釐清中。（編輯：林恕暉）1141202