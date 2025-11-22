彰化老夫妻巧手 四色牌摺出總統府模型 (圖)

其他人也在看
彰化老夫妻熱愛四色牌創作 (圖)
彰化縣田尾鄉海豐村夫妻檔巫裕豐（左）與邱碧梅（右）熱愛以四色牌創作，兩人會分工合作並交流意見。中央社 ・ 3 小時前
125天的生命奇蹟！ 跨科接力搶救「600公克極早產兒」變胖娃娃
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 125天的生命奇蹟！六個月前的加護病房裡，出生時體重僅600公克的「小粉圓」，還在努力掙扎著，肺部尚未成熟的她，每一次呼吸時胸口的微微起伏，無不牽動著醫護人員的心，僅有23週大，是亞東醫院照顧過最年幼的早產寶寶，幸運的是，歷經125天醫療團隊跨科接力照料之下，從呼吸窘迫到順利脫離氧氣，出院已穩定成長至3000公克。 ...匯流新聞網 ・ 3 小時前
嘉義首例毒品唾液快篩陽性！他忘打方向燈、眼神渙散遭攔
毒品唾液快篩20日全面上路，嘉義市警方當晚即查獲首起快篩陽性毒駕案件。一名未打方向燈的機車騎士劉姓男子眼神渙散、應答遲鈍，疑似吸食毒品，經現場快篩後呈現二級毒品陽性反應，警方隨即依法將其帶回派出所偵辦。中天新聞網 ・ 1 小時前
胃炎用藥溶離試驗不合格恐影響藥效 回收145萬顆
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）食藥署公布，治療胃炎、膽石疝痛等疾病的處方藥「”強生”舒胃糖衣錠10毫克」，出現溶離試驗結果不符合檢驗規格，恐影響藥效，廠商將於12月11日前回收共2批、約145萬顆完成。中央社 ・ 1 小時前
機車行銀髮夫妻巧手 四色牌、拉環創人生新舞台
銀髮巧手秀1中央社 ・ 3 小時前
彰化夫妻用四色牌摺古厝 (圖)
彰化縣田尾鄉夫妻檔巫裕豐（右）與邱碧梅（左）歷時2年，以四色牌仿建出台灣少數保存完整大宅之一益源古厝模型。中央社 ・ 3 小時前
7旬匠人維修技藝精湛 老電扇轉動吹送懷舊涼意
銀髮巧手秀2中央社 ・ 3 小時前
老電扇吹出一甲子涼風 承載3代人回憶
銀髮巧手秀3中央社 ・ 3 小時前
林世賢推「彰化健康蛋」定期採樣檢驗認證標章
【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣長擬參選人林世賢針對近期毒蛋事件引發社會高度不安，在今（21）日表示，此次事台灣好報 ・ 23 小時前
貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡
貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡EBC東森新聞 ・ 3 小時前
天魁星助攻！4生肖有貴人幫 愛情事業雙開花 年底前好運大翻身
「天魁」是紫微斗數中被視為象徵貴人、氣質與桃花的吉星。紫微專家姚本軍指出，農曆十月天魁星全面啟動，將強力影響4生肖受天魁星照拂，不僅魅力大幅提升、感情運轉強，人脈與貴人也同步湧現，是全年少見的「桃花、健康2.0 ・ 5 小時前
百噸垃圾集團 首腦被羈押 羅智強:追查背後靠山
(記者黃啟明台北報導)高雄燕巢月世界遭人爆料出現上百公噸垃圾山，引發國人關注，檢調、高雄巿府才被迫動起來。今檢調追查發現，高雄岡山區里長李有財等人為犯罪集團首腦，指使違法傾倒，現已遭檢方聲押禁見。...自立晚報 ・ 5 小時前
婦人被控偷傘還清白 法院罕見質疑檢警這件事
有一位婦人赴戶政事務所處理事情，卻被指控偷竊一把米其林大傘。高等法院認定，大傘遭竊取時，婦人有不在場之事實，駁回檢方上訴。高等法院罕見於判決「附論」質疑檢警偵辦有違比例原則，使被告婦人無端耗費近百倍於雨傘價格的律師費用。高院嚴肅指出，檢察官應勇於承擔裁量權限，不應上訴時就不該上訴，以維人權、節約訴訟資源並確保司法公信。中時新聞網 ・ 14 小時前
民進黨「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山 綠營開除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李有財曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明宣布，開除其黨籍。中廣新聞網 ・ 3 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 4 小時前
兄弟教練莎菈轉戰美國女子職棒 加入洛杉磯隊
（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國新成立的女子職業棒球聯盟（WPBL）舉行選秀會，本季在台灣效力中信兄弟隊的外籍打擊教練莎菈於第3輪獲得洛杉磯隊選中，明年可望重回球員身分。中央社 ・ 3 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 16 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前