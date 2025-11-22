彰化老夫妻巧手 四色牌摺出總統府模型 (圖)

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 125天的生命奇蹟！六個月前的加護病房裡，出生時體重僅600公克的「小粉圓」，還在努力掙扎著，肺部尚未成熟的她，每一次呼吸時胸口的微微起伏，無不牽動著醫護人員的心，僅有23週大，是亞東醫院照顧過最年幼的早產寶寶，幸運的是，歷經125天醫療團隊跨科接力照料之下，從呼吸窘迫到順利脫離氧氣，出院已穩定成長至3000公克。 ...

匯流新聞網 ・ 3 小時前