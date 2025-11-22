彰化老夫妻熱愛四色牌創作 (圖)

中日債率死亡交叉？ 近期日本長債殖利率快速攀升，10年期債率20日盤中升抵1.835%、創2008年6月來新高，且收盤仍達1.82%，為有史來頭一次超越中國同期債率水準。中國10年期債率目前在1.81%上下，但分析師預期，中國內需疲軟、外需受創，將迫使中國官方持續寬鬆財政與貨幣，帶動債率下探1.7%、甚至是1.65%。 中日經濟命運交換！ 高市內閣今批准21.3兆日圓經濟振興方案，主要用於因應物價通膨的補貼與減稅措施。日本積極擴張財政，雖加深財政惡化隱憂，導致日本債市承壓，但最新數據顯示，日本已徹底走出通貨緊縮陰霾，通膨續熱使日銀無法脫離升息軌道，且外資正以20多年來最快速度湧入日債。相較下，中國出現通縮螺旋即將屆滿三年，經濟深陷失落。 習近平有牌難出？中共不滿高市挺台言論，頻頻施壓，但彭博指中國政府恐難如2010年動用稀土禁運懲罰日本，因美中貿易戰才剛休兵，中方此時若再將稀土供應鏈武器化，可能引發全球反彈。且前白宮國安會中國事務主任杜如松20日呼籲，美方在台灣議題上應力挺日本，如駐日美軍近期傳出撤走Typhon飛彈系統，將在敏感時機釋放錯誤訊息。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 15 小時前