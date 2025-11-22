中央社

彰化老夫妻熱愛四色牌創作 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

彰化縣田尾鄉海豐村夫妻檔巫裕豐（左）與邱碧梅（右）熱愛以四色牌創作，兩人會分工合作並交流意見。

中央社記者鄭維真攝 114年11月22日

